Un ciclista del Movistar pide ayuda para recuperar un anillo perdido en Granada: «Le tengo un valor sentimental muy grande»

El ciclista oscense del Movistar Team Jorge Arcas ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para intentar recuperar un anillo «de un valor sentimental muy grande» que perdió este fin de semana en la provincia de Granada, en la que ha estado participando en el Campeonato de España de ciclismo en ruta.

«Buenas tardes a todos, en especial a la gente de Granada y alrededores que me pueden ayudar mucho. Me harías el más feliz si encontráis un anillo en el sitio de la foto; se me ha caído durante el Campeonato de España y le tengo un valor sentimental muy grande», escribía el ciclista del Movistar Team en su cuenta de X, junto a una imagen de la zona por donde se le cayó.

Buenas tardes a todos en especial a la gente de Granada y alrededores que me pueden ayudar mucho, me harías el más feliz si encontráis un anillo en el sitio de la foto se me ha caído durante el Campeonato de España y le tengo un valor sentimental muy grande🙌🙌 #CEGranada25 pic.twitter.com/nV9JVuVACP — Jorge Arcas (@Arcas92) June 29, 2025

El lugar en el que se le cayó el anillo es a la altura de Lopera, una pedanía de Cortes y Graena, en la zona norte de la provincia de Granada. Concretamente en la carretera la A-4105, muy cerca de su enlace con la GR-3201, en la comarca de Guadix.

Jorge Arcas, que finalizó 36º la prueba en ruta del Campeonato de España que ganó su compañero de equipo Iván Romeo, espera que la solidaridad de los aficionados al ciclismo que viven por la zona le ayuden a encontrar un objeto de un gran valor sentimental para él.

