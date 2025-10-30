Las 10 claves del presupuesto andaluz en Granada

La Junta ha reservado 931.000 euros a la culminación del carril ciclopeatonal de Armilla. Después de más de un año parada, se retomará y finalizará la conexión entre el PTS y el municipio armillero, para peatones y ciclistas, salvando la autovía.

931.000€ Terminación de la obra del carril ciclopeatonal que une Armilla con el Parque Tecnológico de la Salud

La Consejería de Fomento continuará con demandas históricas en materia de infraestructuras viarias, como la obra del nuevo acceso a La Alpujarra, que está en obras desde el puente de Tablate hasta las puertas de Lanjarón, y la reforma integral de la carretera de acceso a Sierra Nevada, otra demanda histórica que se adjudicó hace poco por más de 18 millones de euros y que la consejera espera poder iniciar en noviembre. También está previsto iniciar obras necesarias como la mejora de la rotonda del Serrallo o la remodelación del acceso al polígono La Marcoba en Guadix, a la par que continúan la redacción de proyectos como el enlace de la A-92 y la A-44, la mejora de la conexión entre la 2ª circunvalación de Granada y la CITAI o la continuación de la Autovía del Almanzora hacia Baza.

61,9 M € De ellos, 17 millones irán para renovar el firme y el resto para obras en zonas como la Alpujarra o Sierra Nevada

El Centro de Inteligencia Artificial y Automización Inteligente empezará a funcionar en noviembre en Granada. En los presupuestos de la Junta aparece una partida para la puesta en marcha de este espacio pionero que pondrá a la ciudad granadina en el epicentro de la IA. El espacio tendrá sede en el edificio de la Fundación PTS y con esos 5,6 millones presupuestados para 2026 se dotará de personal. Después llevará y gestionará proyectos de más de 38 millones de euros.

5,66 M € Desarrollo del nuevo Centro de Inteligencia Artificial y Automatización Inteligente

Los presupuestos de la Junta contemplan dos millones de euros para comenzar las obras del Palacio de Congresos, que supondrán la modernización del edificio y la instalación de nuevos sistemas de refrigeración y climatización.

2 M € Destinados a comenzar la transformación energética del edificio del Palacio de Congresos de Granada

2026 será «el año de la culminación de las obras de la prolongación Sur del Metro a Churriana de la Vega y Las Gabias», que terminarán «en tiempo y forma» como pide Europa, que financia parte del proyecto. El Metro de Granada recibirá este año más de 61 millones de euros, con 13,6 millones para finalizar las obras de la prolongación Sur y 26 millones para gastos de explotación. Asimismo, también se recogerán partidas para nuevos sistemas de pago inteligente, finalizar las obras de la piscina del campus de Fuentenueva y redactar el parking de Camino de Ronda. Igualmente se iniciarán las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla que conectará con el Metro.

13 M € Terminación de las obras actuales del metro, plan director para la ampliación (710.000 euros) y mantenimiento de la línea

En Granada, se contemplan inversiones por más de 51 millones de euros para políticas de vivienda, con partidas importantes centradas en incrementar la oferta y apostar por la rehabilitación de vivienda. Así, ha citado las subvenciones a promotores, a través de la convocatoria del Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler y del Plan Ecovivienda, que van a ayudar a la construcción de 85 alojamientos de la Casa Común de los Hermanos Capuchinos de Granada capital, 28 viviendas protegidas en Cúllar y otras 60 en Almuñécar. «Una línea a la que se suman nuevos proyectos cada año. Sin ir más lejos, ayer mismo informamos de una nueva promoción de 60 alojamientos en alquiler de un promotor privado en Baza». Asimismo, hay una segunda línea de ayudas con el Plan Ecovivienda, cofinanciado con fondos Next Generation, para cuatro promociones.

43,3 M € Rehabilitación y modernización de viviendas, con 9 millones para la Chana y Santa Adela y 1,4 para Huerta Carrasco (Motril)

En el capítulo de Desarrollo Educativo y FP, cerca de 6 millones que se destinarán para la ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares, las actuaciones de bioclimatización en centros educativos de Baza, Guadix y Loja por valor de 1,27 millones de euros o el plan de climatización y confort térmico en centros al que se destinan más de 6 millones.

7,1 M € Ampliación del IES Blas Infante en Ogíjares y tres actuaciones de bioclimatización centros en la provincia

Las cuentas del año que viene reservan 3,6 millones de euros para la mudanza de la Biblioteca de Andalucía. La Junta negocia el cambio a un edificio, pero todavía no han cerrado el acuerdo. El presupuesto sería para la adaptación de esta gran infraestructura.

3,64 M € Traslado de la Biblioteca Pública de Andalucía de la zona de Gran Capitán a su nueva sede

Como en anteriores ejercicios, la gestión del agua ocupa un lugar privilegiado en las cuentas autonómicas. Así, en este nuevo presupuesto destacan inversiones para la ejecución de la primera fase del proyecto de concentración de vertidos de la agrupación urbana sur a la EDAR sur, con un presupuesto de 7,5 millones de euros; las obras de agrupación de vertidos de Dílar a la EDAR Los Vados, en sus fases 2 y 3, con 6,1 millones de euros, o los trabajos para la agrupación de vertidos a la EDAR Sur: Cájar y Monachil que en su 2ª fase contará con 2,4 millones de euros.También figuran en este presupuesto actuaciones como la remodelación, mejora y puesta en marcha de la ETAP (estación tratamiento de agua potable) de Los Palmares, Molvízar, que cuenta con una inversión de 810.000 euros, así como la finalización de la obra de rehabilitación de la EDAR de Colomera, con 197.000 euros.

17 M € Obras en estaciones depuradoras de aguas residuales en Los Vados, Cájar, Monachil, Molvízar o Colomera

Los presupuestos para 2026 contemplan financiación para la UGR con 396 millones de euros, así como la aportación de 26,7 millones para el proyecto IFMIF-Dones. El acelerador de partículas tiene como principal misión probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión nuclear. El proyecto se desarrollará en tres fases durante un periodo estimado de 35 años, que se iniciará con la fase de construcción y la puesta en marcha cuya duración se estima en unos diez años.

26,7 M € Avance en las obras de las instalaciones del acelerador de partículas de Escúzar

