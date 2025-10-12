Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Claudia Cardinale en los jardines de la Biblioteca de Granada. IDEAL

Claudia

Tito Ortiz

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:01

Desde que el mundo es mundo y la Alhambra reina sobre la colina roja, Granada ha tenido un idilio permanente con el séptimo arte, pues ... no hay un actor, actriz o director que, tarde o temprano, no haya recalado por Granada para admirar su belleza. Desde los pioneros del cine mudo, por aquí ha pasado todo el que es algo en el celuloide. Las fotos que cuelgan en las cuevas del Sacromonte, o las que había en el desaparecido restaurante 'Sevilla', así lo atestiguan, junto con los fondos del archivo de IDEAL y las hemerotecas.

