Ciudadanos se hace fuerte en medio del 'fuego cruzado' entre PP y PSOE Los tres candidatos a la alcaldía en el debate de TG7. / Ramón L.Pérez Salvador ha mantenido contacto informal con Pérez y Cuenca y marcará el paso a partir del lunes para hablar de pactos; Vox «no tiene citas» PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Sábado, 1 junio 2019, 01:41

Los nervios a flor de piel entre los concejales electos. El Ayuntamiento de Granada espera un movimiento decisivo para saber qué equipo de gobierno conseguirá despacho en la primera planta. PP y PSOE se dieron ayer un 'repaso' de casos de corrupción. Las acusaciones cruzadas pillaron a Cs en el centro, que empezará a hablar de propuestas la semana que viene. Mientras tanto todos esperan a que Luis Salvador elija pareja de baile, roja, azul o una tercera opción.

La mañana empezó con unas declaraciones en Sevilla de la secretaria general del PP andaluz, Loles López, que no tardaron en recibir la réplica de los socialistas. La abogada y número dos de la formación en la comunidad autónoma dijo en una entrevista a Canal Sur que, aunque no podía avanzar mucho sobre la negociaciones, aseguró que ha habido acercamiento entre los suyos y Cs en Córdoba, Jaén y Granada capital. López dejó caer que el escenario podría cambiar mucho de aquí al próximo 15 de junio, día en el que está previsto que se constituya el Ayuntamiento. Un pero que sonó «desesperado» para Ana Muñoz, teniente de alcalde en funciones y candidata electa del PSOE. Muñoz no se mostró preocupada por el posible acercamiento entre las dos formaciones y manifestó a IDEAL tras la junta de gobierno local– que las declaraciones de la secretaria de los populares andaluces «sólo son una respuesta desesperada ante la vorágine y los resultados que han recibido» en la mayoría de municipios. Sobre si ha habido contestación al documento de negociación que marca las directrices para «un gobierno estable» y que entregaron los socialistas a las formaciones con representación en el pleno, Muñoz mantuvo que «el documento está en manos de todos los partidos, menos de Vox al que no se lo hemos hecho llegar, y a partir de la semana que viene se iniciarán los contactos».

Un poco antes en el salón de comisiones el concejal de Urbanismo en funciones, Miguel Ángel Fernández Madrid, hizo una valoración sobre el procesamiento de dos exediles del PP (Eduardo Moral y María Francés), además de otras seis personas, por el caso Emucesa. El juez investiga contratos fantasma con un coste de 300.00 euros en el que sólo uno de los implicados acudía a trabajar. Madrid aprovechó la ocasión y mencionó los casos de corrupción y las investigaciones, aún abiertas, que salpican al PP.

El socialista apuntó durante toda su intervención de forma directa al Partido Popular y a su cabeza de lista: Sebastián Pérez, candidato electo a la alcaldía. Madrid fue más lejos y aseguró que si los contratos fantasma se hubieran producido ahora con la reforma del código penal «se podría hablar de financiación ilegal del PP». Recordatorios indirectos a Cs y declaraciones directas para PP y Vox: «No se puede blanquear la extrema derecha ni a la corrupción». «Necesitamos un gobierno que dé garantía de estabilidad, limpieza, honestidad y transparencia, requisitos que no cumple Sebastián Pérez». «Si el PP vuelve será un mandato de una gran incertidumbre que afectará a la estabilidad del Ayuntamiento», concluyó.

El portavoz del grupo municipal del PP recogió y lanzó de nuevo la pelota. Juan Antonio Fuentes, interpelado también en el discurso del edil en funciones, lamentó que el PSOE utilice «una cortina de humo para tapar las vergüenzas del alcalde que está investigado triplemente por los delitos penales de prevaricación, usurpación de funciones públicas y malversación», en relación a la investigación que implica a Cuenca por la contratación de particulares para inspeccionar cursos de formación. «Si se impone la cordura en esta ciudad, Cuenca dejará de ser alcalde el próximo 15 de junio, cuando el PP consiga el apoyo de otras fuerzas para que Sebastián Pérez sea alcalde», sentenció. Preguntado por este periódico si son ciertas las declaraciones que apuntan a un acercamiento entre Pérez y Salvador, los populares mantuvieron que «no hay novedades». Sobre el documento que remitió el PSOE para trabajar en ideas y pactos aseguraron que no se van a pronunciar de momento.

Nadie seduce a Vox

El ambiente estaba despejado en el grupo municipal de Cs. La formación naranja estudia el informe de Cuenca y los suyos. Luis Salvador ha mantenido ya contacto telefónico con Pérez y Cuenca, pero sobre todo esperara a que la ejecutiva nacional trace líneas y decida. Ninguno afirmó que las rondas de contactos formales para fijar la alcaldía hayan empezado, pero están todos nerviosos, excepto Vox que tiene clara su posición. «Desconozco los contactos que hayan podido mantener otras formaciones. Nosotros no vamos a hablar con nadie de momento. Que se aclaren los que se tengan que aclarar y supongo que luego contarán con nosotros, o no», dijo Onofre Miralles, alcaldable electo de Vox, a IDEAL. «El lunes no tengo cita con nadie. El comité nacional ha creado una mesa de negociación y se evaluará cualquier propuesta que nos llegue, que de momento no hay ninguna», explicó. Sobre el documento del PSOE que no han recibido los suyos de forma expresa señala que no evaluará las propuestas.