Ciudadanos anuncia una nueva Junta «transparente y honrada» RAMÓN L. PÉREZ Aliviados tras recibir los resultados, comenzó la celebración en el partido PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Lunes, 3 diciembre 2018, 00:18

Granada ha sido llamada este domingo de nuevo a las urnas para decidir el futuro de la comunidad autónoma. Casi cuatro años han pasado desde aquel 22 de marzo histórico para Ciudadanos, cuando el partido de Albert Rivera pasó de tener sólo escaños en el Parlamento de Cataluña a entrar con fuerza en Andalucía. Si en 2015 la formación consiguió atravesar por primera vez las puertas del edificio de San Juan de Ribera con nueve escaños (uno por Granada) y tendió la llave de Gobierno a Susana Díaz, en estos comicios el papel de Ciudadanos parece decisivo con 21 escaños ante un parlamento sin previsión de mayorías y tan fragmentado como el bipartidismo. Las elecciones andaluzas presentan más incógnitas que en las anteriores, entre ellas cómo se las ingeniará el PSOE con 34 escaños, la fuerza más votada, para formar gobierno con la bancada naranja en su contra y con el interrogante de si la confluencia Adelante Andalucía (17 escaños) será suficiente para detener el tripartito. Puede que sea el PP (26) junto con Ciudadanos- y quizás Vox (12 escaños) - quienes conformen un frente común contra la izquierda y rompan con el legado de cuarenta años de socialismo.

Andalucía está ante un escenario imprevisible y en la sede de Ciudadanos se palpaba la tensión en el ambiente desde última hora de la tarde. Aliviados tras recibir los resultados, comenzó la celebración. Los afiliados felicitaron a los tres nuevos parlamentarios granadinos por ciudadanos y se despidieron de la presidenta de la Junta de Andalucía con un unísono «adiós Susanita». Sánchez, Fernández e Insúa subieron pletóricos al escenario. Entre aplausos y «sí se puede», Juan Carlos Girauta, responsable del área constitucional de la formación y ex portavoz del Congreso, ha declarado que la formación presentaría a su candidato, Juan Marín, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Girauta ha anunciado el fin del régimen socialista: «El partido pequeño que hace cuatro años no existía, hoy tiene 21 diputados». El periodista catalán calienta motores para las declaraciones de la mujer de la noche: Mar Sánchez. Pide un aplauso para los parlamentarios y deja paso a Luis Salvador. El diputado por el Congreso destaca los tres puntos que «saca de ventaja» al PSOE en Granada y apunta que «la ciudad no quiere a su alcalde». Salvador manifiesta que el próximo objetivo es superar al PP que ha perdido diez puntos en Granada.

Por fin habla la mujer que todos estaban esperando. Mar Sánchez baila ante una muchedumbre que corea su nombre. Contenida agradece el esfuerzo de «todos los que nos habéis apoyado». Sánchez afirma que va a ser la voz que luche por Granada en el Parlamento Andaluz: «Vamos a conseguir la mejora de los servicios públicos, infraestructuras, empleo, sanidad y de todos los servicios públicos». «Andalucía va a ser la tierra de la transparencia y la honradez en la nueva Junta», ha concluido.

Los nervios estuvieron presentes durante toda la jornada electoral. Al cierre de los colegios, la candidata por Granada Mar Sánchez no había perdido la sonrisa. Tampoco lo hicieron Raúl Fernández, y Concha Insúa que se reunieron con su número uno en el Hotel Barceló Granada Congress, sede naranja durante la noche de los comicios. Las caras más conocidas de la formación en la ciudad han estado recorriendo durante el día los colegios electorales de la capital para mostrar su apoyo a los miembros de la mesa y apoderados. Esta noche, Los candidatos han contado con el apoyo de Girauta y de Luis Salvador, que hicieron su aparición a las ocho de la tarde. La tensión no se liberó y las primeras noticias no llegaron desde la sala en la que estaba reunida la ejecutiva granadina hasta que los apoderados y afiliados no recibieron los primeros resultados. Con entusiasmo, comentaron el batacazo del PSOE:«Susana se va, tiene un pie fuera de San Telmo». Sin embargo, no esperaban que Vox conseguiría arrancar tantos votos al PP y Cs. Los apoderados valoran la suma de los escaños de las tres formaciones que superarían la mayoría absoluta, fijada en 55 diputados. No pueden contener el entusiasmo y se alegran del «sorpasso» de las tres formaciones, pero consideran que un pacto con Vox podría perjudicar a la formación en las elecciones generales. El nuevo mapa es muy diferente a 2015, una izquierda más débil no ha podido frenar el auge de Cs, su exsocio y la irrupción de Vox. En los comicios de 2015, Ciudadanos recibió un 9,56% de los votos, traducidos en un escaño.Ahora, con 18,16% de los votos y 3 escaños por Granada.