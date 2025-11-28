Una cirugía en vivo y con asistencia desde Estocolmo

La operación tuvo lugar en el hospital Clínico San Cecilio de Granada, pero contó con asistencia en remoto desde el hospital Karolinska de Estocolmo, en Suecia.

Las cartas estaban sobre la mesa. La intervención había empezado. Por primera vez en la historia del hospital Clínico San Cecilio, una paciente se sometía a una cirugía con asistencia en remoto. Como suena. Mientras un profesional realizaba la operación aquí, en la ciudad de Granada, otro lo guiaba desde Suecia, en concreto, desde el hospital Karolinska de Estocolmo. Es una de las mayores ventajas de las nuevas tecnologías, que permiten contar con los mejores aunque estén lejos.

IDEAL lo vivió en directo. Ocurrió ayer en el marco del cuarto simposium nacional sobre ictus y fibrilación auricular que acogió este hospital granadino. Parte del proceso se retransmitió en vivo y en directo unas plantas más abajo, en el salón de actos, donde estaba teniendo lugar el encuentro. Así pudieron los más de 150 expertos que asistieron a la cita ver y oír cada detalle de lo que dentro de poco se espera que sea una técnica habitual en este tipo de intervenciones.

Ampliar El cardiólogo Sebastián Giacoman realizó la intervención en el hospital Clínico San Cecilio. Ariel C. Rojas

En el quirófano, sobre la mesa de operaciones se encontraba una mujer, granadina de 47 años con fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente y que multiplica por cinco el riesgo de sufrir un ictus, una de las principales causas de discapacidad en adultos. La anestesista Pilar Paiz la preparó para la cirugía y entonces quedó en las manos del cardiólogo Sebastián Giacoman, de la unidad de Arritmias del San Cecilio, intervencionista y uno de los mayores expertos en electrofisiología.

También participó la cardióloga María Algarra, pero él fue el encargado de seguir cada paso que iba marcando Suecia. Al otro lado de una de las múltiples pantallas que había en la sala, Finn Akerstrom, del hospital Karolinska, iba guiando al profesional granadino con apoyo de Olivier Clair-Legrand, ingeniero de la compañía sueca Abbott, la que ha desarrollado este sistema de navegación asistida en remoto llamado Ensite X.

Mapeo en tiempo real

Desde Estocolmo, realizaron un mapeo en tiempo real del corazón del paciente para identificar de forma muy muy precisa dónde se originaba la arritmia. Así establecieron la zona de interés e indicaron al doctor Giacoman dónde realizar una quemadura pequeña. Accedió desde la ingle, lo que «permite llegar y tomar medidas muy precozmente». Enseguida, Akerstrom descartó antecedentes familiares. «Tampoco es obesa ni tiene otras patologías. Pacientes tan jóvenes pueden tener mala suerte y venas pulmonares muy activas».

Ampliar La intervención fue guiada por dos expertos desde el hospital Karolinska de Estocolmo. Ariel C. Rojas

Una hora después, el trabajo estaba hecho. De Estocolmo a Granada, la cirugía fue un éxito. Uno de los responsables de que este innovador sistema llegara aquí es José Miguel Lozano, jefe de la unidad de Arritmias del hospital Clínico San Cecilio. «Se rompe así cualquier barrera geográfica. Por eso se emplea tanto no solo en Suecia, sino en Escandinavia en general, donde puede haber miles de kilómetros de nieve entre un hospital y otro», explicó.

En el hospital Karolinska, realizan 2.000 procedimientos de ablación al año y usan la navegación asistida en remoto en el 15%, según apuntó Finn Akerstrom. En Granada, fue una cirugía «rutinaria», pero «las técnicas hay que utilizarlas en casos mas sencillos para luego saber usarlas cuando vienen otros más complejos», defendió Lozano. Este avance tecnológico supone «una oportunidad para asistir pacientes en Granada con apoyo de profesionales que están en otro lugar del mundo». El objetivo es extenderlo, que sea universal.

