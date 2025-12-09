Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Circo Encantado aterriza en Granada: un clásico navideño para disfrutar en familia

Del 25 de diciembre al 18 de enero, el Parque Norte se transforma en un mundo de espectáculo

IDEAL

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:23

Granada recupera esta Navidad uno de sus planes más consolidados y entrañables: el circo. Desde el 25 de diciembre y hasta el 18 de enero ... de 2026, el Circo Encantado instalará su carpa en el Parque Norte, junto al Parque de Bomberos, para ofrecer un espectáculo que combina tradición, humor y nuevas fantasías para todas las edades. Un año más, Oferplan Granada de IDEAL pone a la venta un número de entradas a un precio exclusivo. No te quedes sin disafrutar de memomentos llenos de magia.

