El Circo Encantado aterriza en Granada: un clásico navideño para disfrutar en familia
Del 25 de diciembre al 18 de enero, el Parque Norte se transforma en un mundo de espectáculo
IDEAL
Martes, 9 de diciembre 2025, 13:23
Granada recupera esta Navidad uno de sus planes más consolidados y entrañables: el circo. Desde el 25 de diciembre y hasta el 18 de enero ... de 2026, el Circo Encantado instalará su carpa en el Parque Norte, junto al Parque de Bomberos, para ofrecer un espectáculo que combina tradición, humor y nuevas fantasías para todas las edades. Un año más, Oferplan Granada de IDEAL pone a la venta un número de entradas a un precio exclusivo. No te quedes sin disafrutar de memomentos llenos de magia.
La propuesta, concebida como un montaje familiar y artísticamente ambicioso, busca no solo entretener, sino también transmitir valores de esfuerzo, pasión y respeto por el mundo del circo. Para ello, cuenta con dos figuras muy queridas por el público: los payasos Paute y Capitano, quienes ejercerán de maestros de ceremonia en una aventura llena de ritmo y situaciones inesperadas.
El espectáculo invita al público a adentrarse en la mansión de Doña Terrorífica, un personaje rodeado de criaturas «monstruosas» con habilidades extraordinarias. La llegada de Paute y Capitano alterará la paz del lugar, provocando el recelo de sus habitantes. La historia dará un giro cuando descubran que viajan acompañados de Lucía, una niña inocente cuyo papel será clave dentro de la trama.
Además de las actuaciones, el recinto contará con servicio de bar y cafetería, con opciones que incluyen refrescos, palomitas y otros productos pensados para completar la experiencia. Las entradas no son numeradas, por lo que el acceso a los asientos se realizará por orden de llegada. Con humor, fantasía y un toque de misterio, El Circo Encantado llega dispuesto a convertirse en una de las citas familiares más destacadas de estas fiestas en Granada.
