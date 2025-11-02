Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nicolás Olea, con sus libros de 2019 y 2025. Blanca Rodríguez

Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

El profesor Nicolás Olea aconseja pequeños cambios en nuestro día a día para evitar contaminantes que causan daños a la salud

I. Gallastegui

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

El catedrático emérito de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, investiga desde hace más de 30 años los efectos perjudiciales ... de compuestos químicos omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Los disruptores endocrinos, que interfieren la función de nuestras hormonas como reguladoras del crecimiento, el metabolismo, la reproducción o el estado de ánimo, aumentan el riesgo de problemas de salud como el cáncer de mama, la obesidad, la pubertad precoz de las niñas o la infertilidad masculina. Ante la lentitud de los cambios legislativos para controlar nuestra exposición al «cóctel químico» que nos rodea, el médico aconseja en su último libro, '80 recomendaciones para evitar los tóxicos' (ed. RBA, 2025), llevar una vida más saludable. Aquí resume todas esas recomendaciones en las cinco más importantes.

