Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

El catedrático emérito de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, investiga desde hace más de 30 años los efectos perjudiciales ... de compuestos químicos omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Los disruptores endocrinos, que interfieren la función de nuestras hormonas como reguladoras del crecimiento, el metabolismo, la reproducción o el estado de ánimo, aumentan el riesgo de problemas de salud como el cáncer de mama, la obesidad, la pubertad precoz de las niñas o la infertilidad masculina. Ante la lentitud de los cambios legislativos para controlar nuestra exposición al «cóctel químico» que nos rodea, el médico aconseja en su último libro, '80 recomendaciones para evitar los tóxicos' (ed. RBA, 2025), llevar una vida más saludable. Aquí resume todas esas recomendaciones en las cinco más importantes.

1 Los táper y los moldes de silicona liberan microplásticos Saca el plástico de tu cocina

«Si te agachas todavía verás en el fondo del armario la flanera metálica, las fuentes de horno de pirex, la tabla de cortar de madera y la vieja olla exprés», recuerda el profesor Olea. Evita usar y especialmente calentar los alimentos en contacto con plástico: los táper y los moldes de silicona liberan microplásticos y las sartenes antiadherentes son tóxicas. Cuidado con las bolsitas de infusión piramidales –sueltan un billón de microplásticos– y con las cápsulas de café.

2 Compra productos de cercanía, de temporada y a granel Cuida tu alimentación

«Come de cercanía y de temporada, compra a granel para evitar los envases de plástico y, si puedes, consume productos ecológicos, donde hay muchos menos pesticidas. Paga el precio justo por la comida: si en el súper te cobran 50 céntimos por un litro de leche, o te están engañando a ti o están engañando a la vaca», recuerda.

3 Evita reutilizar botellas de plástico y usa las de cristal en el frigorífico Bebe agua del grifo

Bebe agua del grifo, refrigérala en envases de vidrio y evita reutilizar las botellas: cuando se calientan –por ejemplo, en el coche– liberan microplásticos que luego te bebes. Cuanto más viejas, peor. «En Granada mil litros de agua del grifo valen 1,80 euros y una botella de litro, 2 euros. Quienes la fabrican son los más interesados en que desconfíes del agua del grifo, pero es la mejor», subraya.

4 El polvo doméstico contiene fibras textiles tóxicas Aspira y airea tu casa

«El polvo de las casas ya no es como antes: está hecho de plásticos, de fibras textiles procedentes de la ropa sintética y de los aditivos retardantes del fuego. No barras, aspira, y airea bien y a menudo», aconseja.

5 Busca productos de cuidado personal que no contengan disruptores endocrinos Cuidado con los cosméticos

«Cada española usa al día 14 productos de cuidado personal y cosméticos con medio millar de compuestos químicos de media. Busca productos amigables, marcas de confianza. Ya hay fabricantes que se preocupan por eliminar los contaminantes», afirma Olea, que denomina 'hijas del petróleo' a la generación de jóvenes concebidas, nacidas y crecidas en un mundo lleno de plástico.