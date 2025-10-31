Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada

Agentes de la Policía han detenido a cinco jóvenes como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación a una persona de ... 53 en las inmediaciones del río Genil. Uno de los detenidos, menor de edad, también ha sido encartado en diligencias por un delito de seguridad vial al presuntamente haber conducido sin carné el vehículo sustraído. Los detenidos también han sido acusados de un delito de lesiones. Una compleja investigación policial pudo descubrir la identidad de los implicados de los hechos. Además, se ha podido recuperar el vehículo sustraído, que ya está en posesión de la persona agredida y legítima propietaria del mismo.

Los hechos se produjeron de madrugada en el extrarradio de la ciudad, cerca del río Genil. Una persona de 53 años que se encontraba sola en su vehículo de alta gama, vio como tanto su coche como todos los objetos de valor de su interior eran robados después de que varios desconocidos le agredieran. Una vez que por parte de Policía Judicial se tuvo conocimiento de estos hechos, se comenzó las investigaciones para determinar lo ocurrido así como para identificar a los presuntos responsables.

El modus operandi de la sustracción consistió en un coche que se paró al lado del vehículo de la víctima y del que se bajó un joven que se dirigió a él para entablar conversación y ganarse su confianza. Una vez hubo conseguido esto, dos jóvenes más se apearon del vehículo y comenzaron a agredir a la víctima hasta arrebatarle las llaves de su vehículo. Finalmente, huyeron del lugar tanto en el vehículo robado como en el que previamente habían llegado los autores.

Además del vehículo de alta gama, los implicados se llevaron los objetos contenidos en el mismo: un teléfono valorado en más de 1.000 euros, una pulsera de plata, un bolso bandolera, las llaves de su domicilio y su cartera con dinero y documentación.

Tras una minuciosa y compleja investigación por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se logró identificar a los autores del robo de dicho vehículo, cinco jóvenes en total, estando dos de ellos identificados también en la sustracción de otro vehículo en el mismo lugar días antes de la comisión de este hecho con idéntico modus operandi. Entre los implicados también hay un menor de edad que ha sido acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.

Los cinco implicados en los hechos han sido detenidos y tendrán que comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello. Por otro lado, el vehículo sustraído se ha recuperado hace unos días en una de las localidades del cinturón sur de Granada y ha podido ser devuelto al perjudicado y legítimo propietario.