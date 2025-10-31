Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenidos cinco jóvenes por robar un coche de alta gama a un hombre al que asaltaron en mitad de la calle. Ideal

Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada

Los hechos se produjeron en las afueras de la ciudad, en el entorno del río Genil

C. L.

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:27

Agentes de la Policía han detenido a cinco jóvenes como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación a una persona de ... 53 en las inmediaciones del río Genil. Uno de los detenidos, menor de edad, también ha sido encartado en diligencias por un delito de seguridad vial al presuntamente haber conducido sin carné el vehículo sustraído. Los detenidos también han sido acusados de un delito de lesiones. Una compleja investigación policial pudo descubrir la identidad de los implicados de los hechos. Además, se ha podido recuperar el vehículo sustraído, que ya está en posesión de la persona agredida y legítima propietaria del mismo.

