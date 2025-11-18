De la alimentación al turismo, con parada en el metal, la energía o la informática, las pymes triunfadoras

Buenos datos de facturación, conjugados con valor añadido para sus empresas y los territorios en los que se asientan, crecimiento en empleo o ser punteras ... en innovación. Cada una de las cinco pymes que se cuelan entre las quinientas mejores de España cumple varios de estos requistos.

Penalva Alimentación Crecimiento anual del 34,45% «Hemos dado el salto a mediana empresa con aspiración de ser grande»

Penalva Alimentación Sector Industria Manufacturera Trabajadores 124 Facturación (2023) 20.825.725 € +34,45% Rentabilidad 13,51%

Penalva Alimentación, los granadinos que desde 1977 fabrican los helados Nordwik, es la granadina con mayor facturación de las cinco que figuran en la lista Cepyme 500. Y sin embargo la cifra de 20,8 millones de facturación, con un crecimiento del 34,45% en el ejercicio 2023, que le ha valido para entrar en el selecto club de las mejoras empresas de España ya está ampliamente superada. «Este año 2025 lo vamos a cerrar con 28 millones de euros», explica César Penalva, el director comercial de la compañía, que recuerda que venían de facturar 11 millones en 2021.

La carrera que llevan en Nordwik les convierte en modelo de crecimiento para las pymes de España. «Hemos dado el salto, de pequeña empresa a mediana tirando para poder ser grande», esgrime orgulloso César Penalva, que junto a sus dos hermanos, Francisco, director de producción, e Ignacio, jefe de ventas, son artífices de la expansión que está viviendo la empresa granadina.

En el año 2016, lo que llaman el 'Proyecto Palettas', fue un punto de inflexión para el crecimiento de Nordwik, en 2022 compraron la heladera más antigua de España, helados la Ibense 1892, y en estos últimos años han logrado convertirse en referente en helados fabricados con frutas a nivel internacional. El comercio exterior, de hecho, es una de las claves del gran crecimiento que está viviendo Nordwik, con ventas a Estados Unidos, Turquía y Suramérica, además de a los países europeos.

A día de hoy producen cinco millones de litros anuales de helado en su fábrica de Churriana de la Vega, que funciona 24 horas al día, seis días a la semana, mientras que en la Citai de Escúzar está su centro logístico.

Figurar entre las 500 mejores empresas de España es un orgullo para la empresa granadina, que ha mejorado no solo su facturación sino su rentabilidad y competitividad con el mérito de ir a contracorriente de su sector en este momento en el que pequeñas empresas de helados están cerrando por la competencia de los gigantes.

«En esta lista se compite con toda España y con todos los sectores, con tecnológicas, fotovoltaicas... por lo que es un estar ahí teniendo en cuenta que hacemos polos de céntimos», bromea César Penalva. Están deseando darles a sus padres la buena noticia. «Es ilusionante que te reconozcan en el ámbito empresarial; llevamos 55 años tirando para adelante y estos reconocimientos constatan que la empresa funciona. Es un orgullo para nosotros que mi padre vea que la continuidad no está arriesgada», esgrime.

La familia Penalva tiene la receta para hacer helados los hacen cada vez para más gente, con más conocimiento, más tecnologíca, «y con la suerte de tener un equipo que nos ha acompañado en este crecimiento».

Solar Europe Crecimiento del 79,45% anual La granadina que repite entre las mejores de España

Europe Energía e Instalaciones Sector Servicios Empresariales Trabajadores 32 Facturación (2023) 14.393.359 € +79,45% Rentabilidad 15,48%

No es habitual que una empresa repita dos ejercicios consecutivos entre las que más y mejor crecen de España, pero la granadina Solar Europe, con sus cifras de vértigo, se ha ganado a pulso consolidar su plaza en la lista Cepyme500. Apareció en la edición del año pasado y repite en 2025.

«Es algo singular y estamos muy orgullosos», valora el fundador y socio único de Solar, Rafael Molino, un empresario nacido en Santa Fe que en 2005 empezó solo -con la única ayuda de una secretaria– promocionando parques eólicos en Pinos Puente y hoy dirige esta compañía de renovables que registró un 79,45% en 2023, el año de referencia del estudio Cepyme y venía de un 87% en el año anterior.

Viendo sus cifras de aumento de ventas se diría que más que crecer ha volado, pero Molino asegura que precisamente, si de algo está orgullos es de haber mantenido los pies en el suelo. «Hemos sido cautelosos y hemos dicho que no a proyectos para tener un crecimiento más adecuado a las capacidades que teníamos. No hemos querido perdernos en los pelotazos. Hacer una empresa sostenible a largo plazo es la prioridad con la que tomamos las decisiones», asegura.

De hecho, la clave del espectacular crecimiento de estos últimos ejercicios es, precisamente, la experiencia que atesoran. No son nuevos. «Llevamos más de 20 años haciendo lo mismo, dando buen servicio al cliente y cuidando a nuestro personal», resume. Al calor del boom de las renovables entraron muchos actores en el sector con poca experiencia, ahora que el mercado se ha contraído un poco muchos de ellos han salido y los que estamos más consolidados hemos vuelto a coger una cuota de mercado mayor«, concluye el empresario.

Metalúrgica Poyatos Crecimiento del 20,32% La industria que crea fábricas de hormigón 'llave en mano'

Metalúrgica Poyatos Sector Industria Manufacturera Trabajadores 44 Facturación (2023) 18.151.181 € +20,32% Rentabilidad 8,16%

En más de cien países de todo el mundo, desde el Magreb a Latinoamérica, pasando por Asia, hay máquinas que han salido del polígono Juncaril, concretamente de la planta de última generación de la compañía Metalúrgica Poyatos, una de las grandes industrias granadinas que entra en la lista Cepyme 500.

Fundada en 1975, Poyatos es especialista en la fabricación de maquinaria para la industria de prefabricados de hormigón. Crea fábricas completas, llave en mano, para sus clientes que producen prefabricados de hormigón. De Juncaril salen líneas completas con toda la maquinaria para plantas de hormigonado, máquinas vibrocompresoras y equipos para la producción de bloques y otros elementos de hormigón. La empresa cuenta con patentes y tecnología propia y exporta sus productos a más de 80 países.

El empresario Antonio Poyatos es el fundador y alma de esta industria, que está ya en manos de la segunda generación.

Sistemas Informáticos de Negocio Crecimiento anual del 52,74% El éxito de una tecnológica con síndrome del impostor

Sistemas informáticos de Negocios Sector Economía Digital Trabajadores 144 Facturación (2023) 13.254.011 € +52,74% Rentabilidad 14,84%

Mejor empresa para trabajar de España Great Place to Work en el año 2023, número 47 de la lista que elabora el Financial Times con las compañías europeas con mayor crecimiento en la última década, Google Marketing Premier Awards 2025, Ad Social Awards 2025, Youtube Works Awards 2024, European Search Awards. En las vitrinas de la tecnológica granadina SIDN Digital Thinking se acumulan los premios grandes.

Hace unos días, su CEO y fundador, Jesús Moya, recogía en Madrid otro al que le van a dejar un lugar privilegiado: el diploma que les acredita como integrantes de la lista Cepyme500, de las compañías que más y mejor crecen de España gracias a unas credenciales.

La compañía granadina con sede en la Gran Vía puede presumir de haberse convertido en la consultora independiente de negocio digital y marketing más grande de España y de tener una de las facturaciones por empleado más grande del sector. «Estamos muy contentos, vamos a cerrar 2025 con una facturación de 24 millones y con muy poca rotación de profesionales, somos unos 200. Hay empresas que son rentables y otras que cuidan a sus empleados, nosotros hemos demostrado que podemos hacer las dos cosas, es rentable poner el foco en los empleados», resume el fundador de la compañía.

El ingeniero madrileño se empeñó hace 20 años en fundar en la tierra de su madre, Granada, una compañía que bien podría estar en la Gran Vía de Madrid, pero que está en Granada.

«Es muy emocionante saber que estamos haciendo bien las cosas. Uno de los grandes éxitos de SIDN de hecho es estar en Granada. La sede no es una cuestión menor, forma parte de nuestra filosofía y nos ha generado una mayor exigencia. Cuando no estás en Madrid y vendes a multinacionales desde Granada parece que se la juegan más y hay que hacerlo el doble de bien. Ese síndrome de impostor o autoexigencia nos ha llevado a alcanzar la excelencia», valora Moya.

El 20% de la facturación de SIDN ya se basa en la Inteligencia Artificial, cuentan con clientes de más de 20 países y llevan cuentas tan potentes como Repsol, Iberdrola, MasOrange, Tiendanimal, PC Componentes, Bizum, Ecoembes, Nutriben, Acciona, Asisa, Nestlé, Décimas o DAZN.

Hoteles Granada 2012 Crecimiento del 55,7% Una expansión singular con un hotel en la tribuna del Nuevo Mirandilla

Hoteles Granada 2012 Sector Otros Trabajadores 70 Facturación (2023) 13.537.117 € +55,71% Rentabilidad 17,16%

Los números les avalan, con un espectacular crecimiento del 55,71% en su facturación en 2023, pero su foco siempre ha estado y estará en las personas. Es la clave de su éxito, según la consejera delegada de deLuna Group, Concha de Luna, que recogía en Madrid, de manos de la presidenta de Cepyme, el diploma que acredita la pertenencia a la lista 'Cepyme500' de Hoteles Granada 2012, una de las compañías más dinámicas de las que integran las distintas divisiones del grupo granadino.

En concreto, con esta compañía gestionan los cuatro estrellas Gran Hotel Luna de Granada, Boutique Hotel Luna Granada Centro y los apartamentos turísticos Luna Suites y Palacio Dorita.

deLuna Group es una de las grandes empresas familiares granadinas que hunde sus raíces en la década de 1920, en un comercio minorista de alimentación. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un grupo empresarial sólido, referente en Andalucía y que se caracteriza por su fuerte compromiso social. Tienen más de cien años de historia pero su filosofía, según explica su consejera delegada, Concha de Luna, siempre ha sido la misma: «Trabajar con cercanía y ofrecer la máxima satisfacción a nuestros clientes».

«Las bases de nuestro crecimiento es apoyarnos en nuestros valores, excelencia en el servicio, innovación, sostenibilidad. Siendo fieles a nuestros antepasados nuestro foco está puesto siempre en las personas, lo más importante son los clientes y nuestro equipo», afirma deLuna. Trabajar para aportar valor al territorio donde operan es otra de sus banderas. «Nos da mucha alegría este reconocimiento, para impulsar nuestro sector y el desarrollo empresarial de España», apunta la consejera delegada.

Una vez consolidada su actividad turística en Granada, «la ciudad que nos inspira y nos lo ha dado todo», la división hotelera del grupo está centrada en un plan de crecimiento que contempla nuevas aperturas. La más inminente es el Gran Luna Triunfo de la capital granadina, junto al Arco de Elvira, un establecimiento que antes pertenecía a otra cadena y ahora el grupo está reformando para que abra sus puertas esta Navidad. Le seguirán Cádiz, Sevilla en 2026 y más adelante en Motril, con el objetivo de superar en los próximos años las 1.000 habitaciones bajo la enseña.

«Crecemos con mucho mimo y con mucha responsabilidad», afirma ilusionada Concha de Luna.

Uno de los proyectos que les entusiasman especialmente es el Gran Hotel Luna de Cádiz, un cuatro estrellas que está en obras en estos momentos dentro de la tribuna principal del estadio de fútbol de Cádiz, el Nuevo Mirandilla, el antiguo Ramón de Carranza. El singular proyecto contempla 250 habitaciones palco y otras seis de lujo que se reservarán a futbolistas de élite. Dos plantas del edificio hotelero, la sexta y la séptima, se destinarán a proyectos de restauración con unas espectaculares vistas a la Bahía de Cádiz. «Queremos abrir en verano de 2026», avanza.

Es un proyecto que les ilusiona no solo por su dimensión hotelera, «sino por el impacto social que puede generar en la ciudad». Y es que Concha de Luna impulsó personalmente la firma de un convenio con el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz para garantizar la formación de personas desempleadas, con el compromiso de contratar al menos al 65% de los participantes.

«El verdadero valor de una empresa no se mide únicamente en cifras, sino en el legado que deja en su comunidad», resume De Luna.