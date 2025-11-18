Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los propietarios de Penalva Alimentación, Deluna Group, Solar Europe y SIDN. IDEAL

De la alimentación al turismo, con parada en el metal, la energía o la informática, las pymes triunfadoras

Anuario Cepyme500 2025 ·

Las cinco empresas granadinas que se cuelan entre las que más y mejor crecen, abarcan sectores muy variados

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Buenos datos de facturación, conjugados con valor añadido para sus empresas y los territorios en los que se asientan, crecimiento en empleo o ser punteras ... en innovación. Cada una de las cinco pymes que se cuelan entre las quinientas mejores de España cumple varios de estos requistos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De la alimentación al turismo, con parada en el metal, la energía o la informática, las pymes triunfadoras

De la alimentación al turismo, con parada en el metal, la energía o la informática, las pymes triunfadoras