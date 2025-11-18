Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los propietarios de Penalva Alimentación, Deluna Group, Solar Europe y SIDN.

Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España

Con crecimientos de ventas de entre el 20 y 79%, Poyatos, Nordwik, Hoteles Luna, SIDN y Solar Solar Europe figuran entre las líderes en crecimiento empresarial del país

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Las mejores empresas del país no son solo las que más facturan, sino las que logran conjugar sus buenos resultados económicos con la capacidad de ... generar valor añadido para sus territorios, empleo, innovación y proyección internacional. Desde 2017, la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme elabora anualmente una lista que identifica no solo a las empresas que más crecen sino a las que mejor lo hacen para que se conviertan en la inspiración para que otras pequeñas y medianas compañías sigan su modelo y se hagan más fuertes. Y en este olimpo de las 500 empresas líderes en crecimiento del país, en el que compiten por entrar pymes de todos los sectores y territorios, hay cinco granadinas que han conquistado una plaza por méritos propios.

Te puede interesar

