Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España

Las mejores empresas del país no son solo las que más facturan, sino las que logran conjugar sus buenos resultados económicos con la capacidad de ... generar valor añadido para sus territorios, empleo, innovación y proyección internacional. Desde 2017, la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme elabora anualmente una lista que identifica no solo a las empresas que más crecen sino a las que mejor lo hacen para que se conviertan en la inspiración para que otras pequeñas y medianas compañías sigan su modelo y se hagan más fuertes. Y en este olimpo de las 500 empresas líderes en crecimiento del país, en el que compiten por entrar pymes de todos los sectores y territorios, hay cinco granadinas que han conquistado una plaza por méritos propios.

La empresa de renovables Solar Europe, la compañía turística Hoteles Granada 2012 que pertenece a Deluna Group, Metalúrgica Poyatos, uno de los grandes referentes de la industria granadina con sede en Juncaril, Penalva Alimentación, la familia fabricante de los helados Nordwik y la tecnológica Sistemas Informáticos de Negocio, SIDN son las granadinas que se coronan en esta edición 2025 del anuario Cepyme500.

La novena edición de la lista con la que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) pretende dar visibilidad y proyección a las quinientas mejores pymes de España se presentaba hace unos días en Madrid, en un acto en el que asistían un centenar de las empresas seleccionadas -de Granada fueron la consejera delegada de deLuna Group, Concha de Luna y el CEO y fundador de SIDN, Jesús Moya- y que estuvo presidido por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Frente al año anterior en el que solo hubo tres granadinas, la edición 2025 integra a cinco pymes de la provincia. El récord se alcanzó en el año 2023 cuando lograron entrar doce.

La compañía energética Solar Europe, con una tasa de crecimiento anual del 79,45%, es la que más ha logrado incrementar sus ventas, y repite por segundo año consecutivo en la lista, mientras que Penalva Alimentación, los famosos helados Nordwik, con 20,8 millones en el ejercicio 2023 -el de referencia de la lista- es la que más vende del quintento granadino que, según Cepyme, es el espejo en el que se pueden mirar el resto de pequeñas y medianas empresas del país para hacerse más fuertes.

La lista no solo identifica a las empresas con mayor crecimiento en sus cuentas, sino que Cepyme mide otras variables financieras e indicadores de innovación y comercio exterior de las candidatas. Entre los criterios de selección se tiene en cuenta que sean sociedades anónimas y limitadas, con una antigüedad mínima de cuatro años y se excluyen compañía con actividades financieras o de holdings y filiales de la administración. Además, la cifra de ventas de la que partían en el ejercicio 2023 -el de referencia para la edición de 2025- tiene que situarse entre 10 y 200 millones de euros y deben registrar una tasa de crecimiento anual compuesto de las ventas superior al 15% en los tres últimos ejercicios, lo que significa triplicar la media de crecimiento empresarial.

En la presentación de la lista, con 500 empresas que suman una facturación de 12.000 millones de euros y dan empleo a cerca de 44.000 personas, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, destacó el papel de las pymes en la creación de riqueza y de empleo y el esfuerzo que han realizado para llegar a donde están.

En este sentido, se refirió a obstáculos «como la creciente burocracia con más de 3,5 normas al día, que frena el crecimiento de las empresas y el incremento de los costes y el esfuerzo fiscal que deben asumir las empresas, que es del 37%, frente al 25% me media europea». «Pese a ello, las empresas siguen creando empleo y riqueza» subrayó, a la vez que destacó el compromiso de estas pymes »con el talento y el progreso para hacer cada día de España un país mejor».