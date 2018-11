Cinco décadas de entrega

Al 'cabo' Vega -en realidad es capitán- le iban saludando mientras hacía la correspondiente cola para acceder al pabellón donde se puede ver un resumen de la historia de los cincuenta años en Granada de la Sección de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil , el Sereim.

Y es que Antonio García Vega, que se retiró en 1989, fue uno de los fundadores de este grupo creado en 1968, y lo hizo junto a Juan Jiménez González, Antonio Rodríguez y Antonio Estévez, Cada uno en un punto de la provincia, Capileira, Trevélez, Granada y Jérez del Marquesado, Así, repartidos, y con pocos -muy pocos- medios, comenzó la trayectoria de un grupo humano que ha realizado, sólo en la última década, setecientos rescates y más de mil víctimas atendidas. Que se dice pronto.

Estos datos los recordaba el general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Manuel Contreras, que presidió el acto de celebración al que acudieron muchísimas personas que, además de disfrutar de un video recopilatorio de algunas de las actuaciones, también participaron en un simulacro de rescate. Espectacular. Con helicóptero y unos guardias civiles en acción -uno de ellos actuando como 'víctima'- que se dejaron caer desde la torre del Parque de las Ciencias donde se celebró el encuentro.

01:54 Vídeo. Simulacro de la Sereim en el Parque de las Ciencias.

Allí estaba la subdelegada del Gobierno de España, Inmaculada López; la delegada del Gobierno Andaluz, Sandra García, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Sánchez, acompañado de sus colaboradores y de miembros del Sereim como el teniente Rubén Santos, que recibió una imagen de la Virgen de las Nieves de manos de la cofradía de Sierra Nevada, que preside Fidel Sánchez.

Entre los asistentes, el hoy general en Castilla La Mancha, Manuel Llamas, que estuvo aquí en Granada también de jefe. Me dio mucha alegría saludarlo y aproveché para saber cómo le iba en su nueva responsabilidad. Genial, claro.

Pude ver también, de lejos, eso sí, a Mayte Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo; a las concejalas Raquel Ruz y Raquel Fernández y Manuel Olivares; a las diputadas Mery Sádaba e Inmaculada Hernández; al parlamentario Juan Ramón Ferreira y a otras caras conocidas como Francisco Fuentes y Antonio Cruz, que fueron subdelegados; al responsable de la Agencia Tributaria, Francisco Ruiz Bocanegra; a los titulares del 061, Eladio Gil, y del 112, Manuel Navajas, o al anterior jefe de los Bomberos, Manuel Salas; y no faltó la representación de la Base Aérea, Madoc, Policía Nacional y la Autonómica.

Todos disfrutaron de la trayectoria de la que se denominó como «una fuerza de élite», a la que se dedica una exposición que se podrá ver durante un mes en el Parque de las Ciencias. Allí estaba su director, Ernesto Páramo, junto a parte de su equipo. Merece la pena, porque en ella se descubren actuaciones siempre llenas de «entrega, profesionalidad, preparación y espíritu de servicio». Sobre todo cuando el final es feliz y permite decirle a la persona accidentada: «Nos vamos a casa».

También se exhiben las distintas uniformidades que se han utilizado en estos cincuenta años. Desde la indumentaria más sencilla -sorprende cómo podían trabajar así- hasta las actuales, donde el aporte de la tecnología es fundamental.

Una evolución que se hace también notable en el instrumental que asimismo se expone. Y todo ello con páginas de IDEAL -que colabora en la celebración- donde se pueden leer esas otras noticias ligadas a la historia del Sereim como la subida al Everest de Juan Castilla Peralta que, por cierto, acudió al acto y que pudo contemplar el tricornio que llevó hasta la cumbre más alta. Una situación única.

Se puede recordar también la labor espléndida de Antonio Casado y Pedro Partal, que estuvieron echando una mano en Nepal cuando sucedió el terrible terremoto. Ejemplos muy reconocibles que se unen al día a día plasmado fantásticamente en las imágenes que llevaban la firma de algunos de mis compañeros fotoperiodistas: Pepe Marín, Ramón L. Pérez o González Molero, al que saludé igual que a su padre José María González.

Pepe Macanás y Paula de la Peña -enhorabuena al Granada-; Juan Carlos Rodríguez, de Coca Cola; Rafa Pozo, de Levantina de Seguridad; Trinitario Betoret, de la Obra Social Padre Manjón; y muchas personas más que compartieron también el homenaje a los Caídos, en el que el 'cabo' Vega fue uno de los protagonistas de la ofrenda. Me contó algunos de sus servicios que más le han marcado, como aquel del año 67 en el que no pudieron hacer nada por tres montañeros. Era Nochevieja y no llevaban ni guantes. Y es que la montaña no es un juego. En el Sereim lo saben bien.