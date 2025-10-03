Cinco años de Ceuta Open Future: comunidad, innovación y futuro

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:05 Compartir

En 2020, Ceuta dio un paso firme hacia el futuro del emprendimiento tecnológico con la creación de Ceuta Open Future, una iniciativa conjunta de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través Procesa, y Telefónica. Cinco años después, este programa se ha consolidado como un motor de innovación y acelerador de talento, ofreciendo oportunidades a emprendedores, estudiantes y profesionales que buscan transformar ideas en proyectos sostenibles y de impacto.

Hub de Innovación: impulsando startups de base tecnológica

El corazón de Ceuta Open Future es el Hub de Innovación, ubicado en El Ángulo, dentro de las emblemáticas Murallas Reales. Desde 2020, se han lanzado hasta 11 convocatorias para el programa de aceleración e incubación, por el que ya han pasado 55 startups y más de 100 emprendedores. Con una duración de ocho meses, este programa permite a los participantes desarrollar sus proyectos innovadores de base tecnológica siguiendo la metodología propia de Open Future, diseñada para extraer el máximo potencial de cada startup.

El plan de trabajo es completamente personalizado, adaptado a los objetivos y previsiones de crecimiento de cada proyecto. Durante su estancia en el hub, los seleccionados reciben formación tecnológica, sesiones de mentorización, asesoramiento legal y estratégico, y acompañamiento en la búsqueda de financiación y redes de inversión. Gracias a esta metodología, muchas startups han logrado consolidarse y generar impacto económico y social en la región.

Centro de Formación Tecnológica: preparando a los profesionales del futuro

Además de acelerar startups, Ceuta Open Future cuenta con el Centro de Formación Tecnológica, que ofrece capacitación en sectores estratégicos y en auge, como Tecnologías Disruptivas Digitales, Inteligencia Artificial y Big Data, Social Media y Marketing Digital.

Más de 300 participantes han recibido formación de calidad en estos programas, que combinan teoría y práctica, fomentando competencias tecnológicas avanzadas. Este enfoque asegura que los alumnos no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen la capacidad de aplicarlos en proyectos propios o colaborativos, contribuyendo a la generación de talento altamente especializado en Ceuta.

Jóvenes emprendedores: el alumno, un emprendedor más

Ceuta Open Future impulsa un ecosistema de jóvenes emprendedores, que abarca tanto la Formación Profesional como la universidad. La iniciativa busca sensibilizar, formar y apoyar a los estudiantes, fomentando la creatividad, la innovación y la capacidad de convertir ideas en proyectos de base tecnológica.

Formación en centros de FP: Feria de las Ideas

Se organizan sesiones en centros de FP de Ceuta para acercar el emprendimiento a los alumnos. Cada participante desarrolla un proyecto propio sobre el que aplica los conocimientos adquiridos, aprendiendo a identificar oportunidades, diseñar modelos de negocio, elaborar prototipos, mejorar sus técnicas de comunicación y definir su proyecto completo.

Tras completar las sesiones formativas y desarrollar sus proyectos, los mejores son seleccionados para presentarlos en la Feria de las Ideas, un evento pionero que reúne a estudiantes ante un jurado especializado. La iniciativa fomenta la creatividad y la innovación en las aulas y ofrece a los jóvenes la oportunidad de interactuar con mentores y actores clave del entorno local.

Formación en la universidad: AnguLab

En el ámbito universitario, el programa AnguLab ofrece a estudiantes de grados, másteres, posgrado y al personal docente e investigador del Campus de Ceuta de la UGR la oportunidad de transformar sus ideas en proyectos viables.

El programa se desarrolla en tres fases:

1.Hackaton de Validación de Ideas: un evento intensivo de dos días en el que los participantes validan sus ideas de negocio mediante talleres prácticos y sesiones de feedback.

2.Mentorización y Formaciones: cada equipo recibe sesiones personalizadas y talleres mensuales sobre Design Thinking, Lean Startup, análisis de mercado, branding y otros aspectos clave.

3.Demo Day: los proyectos finalizados se presentan ante un jurado especializado. Los ganadores reciben hasta 5.000€ de financiación para desarrollar su MVP, cubriendo gastos como servicios de gestoría, branding, registro de marca, dominio web, bases de datos y recursos técnicos necesarios para lanzar su producto.

Este programa permite a los estudiantes experimentar todo el ciclo de creación y validación de startups, adquiriendo competencias profesionales y emprendedoras que van más allá del aula.

Impacto y proyección: cinco años de talento y futuro

Tras cinco años de actividad, Ceuta Open Future ha demostrado que es mucho más que un programa de aceleración: es una red de talento tecnológico, formación e innovación digital, capaz de transformar ideas en proyectos reales y sostenibles. Con más de 3.400 horas de mentorización, más de 100 emprendedores involucrados y más de 300 alumnos formados, la iniciativa se ha consolidado como un referente en Ceuta y en el sur de España.

La combinación de aceleración de startups, formación tecnológica avanzada y programas de jóvenes emprendedores permite que Ceuta Open Future aporte un valor diferencial, generando proyectos con potencial de impacto económico y social, y fortaleciendo las competencias de los profesionales del futuro.

El quinto aniversario marca un hito importante: cinco años de trabajo constante, cinco años de proyectos transformadores y cinco años construyendo comunidad. Los próximos años traerán nuevas startups, más formación especializada y la consolidación de una comunidad que sigue creciendo, con el objetivo de posicionar a Ceuta como un territorio de oportunidades y referente en innovación y tecnología.

Ceuta Open Future cumple cinco años con la certeza de que el talento, la innovación y la formación de calidad son los pilares para construir un ecosistema sostenible de proyectos de base tecnológica. Lo logrado hasta ahora es solo el inicio: el futuro sigue lleno de ideas, proyectos y oportunidades por descubrir.