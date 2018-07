Cierra el mítico bar 'La Parra' «por los chismorreos de Granada»

«Algo muere en el alma cuando un amigo se va», y algo muere en el corazón cuando un negocio de toda la vida cierra para siempre. Es lo que ocurre este viernes con el bar 'La Parra' tras más de treinta años, un auténtico clásico del ambiente de Gonzalo Gallas y sobre todo en la memoria universitaria de muchas personas hoy adultas. El inmenso tamaño de sus bocadillos y sus característicos nombres como 'Gilipollas', 'Pelocho' o 'Caducao', unidos al carácter único del dueño Manolo Leyva, hacen que muchos granadinos sientan esta pérdida como una muy personal.

La carta de despedida del responsable de La Parra no es la que le habría gustado. «Me voy por los chismorreos de Granada por parte de estudiantes, vecinos y gente de otros bares. Unos me aprecian y otros no, pero se ha metido mucha mierda y poco a poco daré detalles», amenaza Manolo. Bajo el punto de vista de este granadino, la historia de falsedades extendidas sobre su negocio empezó hace diez años con el 'boom' de los bares en la zona. «En julio y agosto yo cerraba por vacaciones. Una vez vino un amigo polaco buscándome y le dijeron en un bar que no estaba abierto porque Sanidad me había cerrado y que había tenido muchos problemas. Nunca me han cerrado. Siempre he retado a que lo demuestren. Mi abogado puede demostrar que mi expediente está impecable», insiste.

Raúl González, Buenafuente, Melendi, Miliki, David Copperfield o Alejandro Sanz han sido algunos de sus clientes

'La Parra' ha cumplido 31 años que «dan para un poquito», como asegura Manolo con picaresca. Recuerda acabar borracho con los jugadores de la selección española de rugby hasta las tantas hace casi veinte años, alimentar a la selección española de fútbol y a su rival en Los Cármenes con 800 bocadillos o las visitas de Raúl González Blanco, 'padrino' de uno de sus bocadillos, o de otras personalidades como Buenafuente, Melendi, Miliki, David Copperfield o Alejandro Sanz, entre otros a los que enumera con cariño y orgullo.

00:33 Vídeo. Así es La Parra / PEPE MARÍN

Manolo tuvo claro desde el principio el tipo de bar que quería, y lo cumplió hasta el final. «Desde el mismo día en que abrimos el principal atractivo eran los bocadillos grandes. Antes de abrir miré si había otros negocios similares por la zona y no los había. Nunca he copiado a nadie», sostiene. Entre ellos destacan sus particulares nombres, cargados de nostalgia futbolística y de humor granaíno. «El de Pelocho, por ejemplo, es por un amigo al que le gustaba ese bocadillo. Tenemos el Gilipollas, el Buyo, el Nipollas por los de Jaén y el Pisha por los de Cádiz. Me los invento y cada uno tiene su historia», explica. Últimamente triunfaban los bocadillos de lomo de tenera y el de pollo con la carne picada.

«Me puse a llorar cuando me enteré»

Basta con acudir al bar 'La Parra' para comprender por qué se le tiene tanto cariño. «Me puse a llorar cuando me enteré por Facebook, creí que podía ser una broma de las suyas. Mis hermanos son clientes de toda la vida y están tristes. Siempre hemos valorado el trato familiar. Nos quedamos un poco huérfanos, este bar era original», reconoce con pesar María. Su hermano José Miguel admite que «cuando cierra un sitio de toda la vida te da coraje y lástima; vine mucho en mi época universitaria y el ambiente era genial, la cantidad de comida era testimonial».

«Tiene mucha malafollá granaína pero entendido como algo bueno que todos los bares de Granada deberían tener» DANI, cliente del 'bar la parra'

Manolo llama a Alejandro, el novio de María, 'enano'. «Me parece horrible que cierre, es casi una segunda casa. No hay otro bar que conozca en el que puedas hablar con Manolo y contarle tu vida o que él te cuente anécdotas. Te escucha. Aquí no eres un cliente más sino uno especial. Aunque por épocas, hemos llegado a venir entre tres y cuatro veces a la semana», aporta. «La atención de Manolo siempre ha sido lo mejor, a veces deja de trabajar y casi ni te deja comer por estar contigo. Me río mucho con él. Tiene mucha malafollá granaína pero entendido como algo bueno que todos los bares de Granada deberían tener», apunta desde otra mesa Dani mientras devora su plato. «Soy de Huesca, llevo quince años viniendo aquí y siempre que he traído gente han salido contentos. Entiendo su decisión porque la hostelería quema mucho y más entre jóvenes que a veces pierden el respeto al profesional de la barra», empatiza Rafa, uno de los mejores amigos de Manolo, que reivindica su nuevo trabajo como jefe de cocina en un hotel malagueño de 5 estrellas.

Porque para Manolo no existen clientes, sino amigos. Pese a todo, cree que deja pocos. «Tengo la decisión clara y ya estamos dando de baja todo, la luz y la licencia de apertura. Muchas personas están intentando que no cierre, que no haga caso a los comentarios. Voy a echar de menos a los buenos amigos que he hecho», admite Manolo. Esa misma sensación de nostalgia experimentarán del viernes en adelante todas aquellas personas que compartieron en La Parra y entre sus bocadillos algunos de los mejores recuerdos de sus vidas.