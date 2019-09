Los ciclos de Disc-jockey, Actividades al aire libre y Educación Infantil, las FP más demandadas en Granada Jóvenes participantes en uno de los cursos de Formación Profesional del IES Aynadamar. / RAMÓN L. PÉREZ Las ramas de Sanidad y Servicios Socioculturales y a la Comunidad son los escogidas por la mayoría de los aspirantes SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Miércoles, 11 septiembre 2019, 17:16

La formación profesional ha conseguido ganarle terreno a las carreras universitarias hasta convertirse en una de las elecciones preferidas de miles de estudiantes, que ven en su alta cualificación, su preparación práctica y su significativa cifra de colocación un refuerzo para inscribirse en uno de estos estudios. Y es que más del 42% de las ofertas de empleo en España requieren contar con un título de Formación Profesional, lo que supone que este tipo de enseñanza supere a las ofertas que solicitan un título universitario, según Adecco. Por ello, en cada arranque de curso se observa cómo la cifra de alumnos que deciden escoger un grado de FP aumenta paulatinamente.

Este año, los ciclos de Grado Superior más demandados por los aspirantes, y, por ende, los que menos plazas libres tienen para la adjudicación de septiembre, son el de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural y el de Vídeo-Disc-Jokey y Sonido, seguido por los de Cuidados Auxiliares de Enfermería, el de Sistemas Microinformáticos y Redes y el de Cocina y Gastronomía. En cuanto a los ciclos más demandados en grado superior se encuentra la deEducación Infantil, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Laboratorio Clínico y Biomédico, Integración, Dietética e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Centrando el punto de vista en la Formación Profesional Básica se puede observar que los ciclos preferidos por los estudiantes son los de Mantenimiento de vehículos, Peluquería y estética y Electricidad y electrónica. «Los más demandados son los relacionados con el ámbito de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad», explican al respecto desde la Consejería de Educación, a lo que añaden que, «probablemente sea porque estos perfiles profesionales responden a las demandas de empleo».

Tal y como explican desde la Consejería, en Granada se ofrecen un total de 17 ciclos de FP Básica, 33 Ciclos de Grado Medio y 56 de Superior. Asimismo, para este nuevo curso de FP Básica se ha implantado el curso de Actividades domésticas y limpieza de edificios, que se impatirá en el IES La Laguna de Padul y en el IES Cerro de Los Infantes de Pinos Puente, así como el de Servicios Administrativos, que se dará en IES Fernánez de los Ríos. De Grado Medio, por su parte, se ha incorporado cinco ciclos, entre los que se encuentra el de Producción Agroecológica, que se impartirá en el IES La Zafra. Cuatro ciclos son los que se incorporan este año al Grado Superior, entre los que se encuentran el de Energías Renovables del IEs Acci de Guadix.

«Suele ocurrir, año tras año, que los que no consiguen una plaza de FP en junio porque no les llega la nota lo tienen aún más complicado en septiembre porque tienen que competir con nuevos estudiantes que se apuntan a esa adjudicatura porque no aprobaron a tiempo. Por eso, el listón sube y las posibilidades de entrar se reducen», explica Mercedes Liñán, secretaria general de CC OO Educación. Lo mismo explican desde el sindicato Ustea, que asegura que, aunque no disponen por el momento de datos del presente año, la tónica general demuestra que todos los años quedan muy pocas vacantes para la convocatoria de septiembre. «De hecho, uno de los dilemas a los que se suelen enfrentar los miembros de las comisiones de evaluación de los institutos en junio es la calificación de los alumnos que tienen un perfil de ciclo, porque tienen que ver qué hacen con ellos para que puedan matricularse en el ciclo en junio, porque si no en septiembre no va a haber plazas», explican.

Opciones hasta octubre

Si al llegar septiembre, alguno de los aspirantes no ha logrado plaza, desde CC OO les instan a no tirar la toalla y mantener la esperanza de conseguir vacante, pues es común que los alumnos que han logrado entrar en estos cursos de FP rechacen alguno de los puestos escogidos. Y es que, en la mayoría de los casos, los alumnos piden distintos ciclos para asegurarse su futuro y, cuando consiguen la opción que más les conviene, deniegan el resto. Lo mismo sucede cuando esperan poder entrar en septiembre a una carrera universitaria. «Hay mucha gente a la que luego cogen en la carrera que quería o en el grado de FP que deseaba y por eso renuncia a sus demás opciones. Por ello, todos los años en octubre hay plazas de ciertos ciclos, así que los aspirantes deberían estar atentos y no pensar que si no les han cogido a la primera no van a tener plaza», afirma Liñán.

Estos cambios de elección de última hora provoca un perjuicio tanto para alumnos como para maestros, según CC OO. Las clases arrancan el 16 de septiembre, pero en muchas ocasiones los estudiantes que conforman las clases el primer día de curso nunca son los mismos que lo finalizan, por lo que los profesores ven cómo durante los primeros meses del curso escolar su clase va cambiando «y no saben si seguir la clase o empezar de nuevo en octubre cuando ya estén todos los alumnos». Lo mismo sucede con los estudiantes que se incorporan con el curso ya ha empezado. Por todo ello, desde el sindicato piden mayor coordinación entre la universidad y la adjudicación de la FP para que «no queden plazas desaprovechadas» mediante medidas como la de atrasar la fecha del inicio de FP.

Para incentivar estos grados, el gobierno ha incrementado el número de plazas que se ofertan a nivel andaluz. Por ello, tal y como explicó el consejero de Salud, Javier Imbroda, este año habrá 4.100 plazas más de nuevo ingreso que en el curso anterior y se implantarán 122 nuevos ciclos formativos. Asimismo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que en el 2025 la mitad de los empleos requerirán perfiles técnicos medios y superiores con titulaciones de Formación Profesional, por lo que ha asegurado que se implantarán 15 nuevos títulos de FP cada año, así como que en un futuro se pondrán «80 titulaciones conectadas con la inteligencia artificial».