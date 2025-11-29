Churriana de la Vega conmemora el 25N recordando que «todos somos parte de la solución»

El Palacio de las Artes Escénicas y de la Música de Churriana de la Vega acogió este 25 de noviembre un emotivo acto coeducativo ... con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Bajo el lema «Amar es respetar, la igualdad empieza en ti», alumnado de todas las etapas educativas y representantes municipales compartieron mensajes de respeto, igualdad y esperanza en el camino de erradicar la lacra que afecta a demasiadas mujeres.

El acto contó con la participación del CEPR Virgen de la Cabeza, el CEPR San Roque, el CEIP Escultor César Molina Megías, la Escuela Infantil Arco Iris, el IES Federico García Lorca, el Instituto Encuentro y la Asociación de Mujeres La Morera.

Cada centro aportó su creatividad a través de música, teatro, poesía, cuentos y proyectos artísticos que recordaron que la igualdad se construye día a día.

El alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, subrayó durante la lectura del manifiesto institucional que «este acto demuestra que nuestro compromiso es firme y que la igualdad empieza en cada gesto, porque todos, desde los más pequeños hasta los adultos, somos parte de la solución».

Por su parte, la concejal de Igualdad, Sonia Machado, destacó la importancia de la coeducación y la colaboración estrecha con los centros educativos para llegar a los más jóvenes. «La educación es la herramienta más poderosa para transformar el futuro. Cuando colegios, familias e instituciones caminamos juntos, la igualdad se hace realidad».

El Ayuntamiento agradeció la implicación de todos los centros escolares y asociaciones, así como la participación activa del alumnado, que con sus voces dieron sentido a una jornada que refuerza el compromiso de Churriana de la Vega con la igualdad y la convivencia en este 25N.