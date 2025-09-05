Churriana comienza sus fiestas con una programación que garantiza la diversión

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02 Compartir

Durante esta semana se vienen disputando diversos torneos deportivos que han marcado el inicio de las fiestas patronales de Churriana de la Vega. Esta tarde, además, tendrá lugar el homenaje a los mayores que supondrá el pistoletazo de salida al resto de actos preparados para este año. «Hemos trabajado con mucha ilusión para que podamos disfrutar juntos de estos días que tantos recuerdos nos traen y esperamos con tantas ganas durante todo el año» ha indicado Sara Sánchez, concejal de Fiestas.

Habrá propuestas para todos los públicos como el Grand Prix, fiesta Holi, fiestas infantiles, actividades de multiaventura, la cena de los mayores, las carrozas, la merienda infantil o la solemne procesión de la Virgen de la Cabeza.

«Quiero agradecer el esfuerzo de quienes hacen posible nuestras fiestas. Gracias a Sara Sánchez Morente por su gran trabajo desde la concejalía, a la Comisión de Fiestas, el personal municipal, Policía Local, Protección Civil, los voluntarios... y, por supuesto, invito a vivir estos días con la alegría que inunda Churriana cada mes de septiembre. ¡Felices fiestas!» ha afirmado el alcalde, Antonio Narváez.

Uno de los momentos más esperados por las socias de la Asociación de Mujeres La Morera es la comida, que tendrá lugar mañana, previa al paseo en carrozas, que se realizará el sábado a partir de las doce de la mañana.

El lunes, día de la Patrona, se celebrará la eucaristía a las doce de la mañana y por la tarde a las nueve la solemne procesión. «Como parroquia queremos unirnos a la alegría y la devoción que nos invade al celebrar las fiestas en honor a nuestra querida Virgen de la Cabeza», señalan los párrocos Darío y Armando Cano Henao.

Así, desde hoy y hasta el próximo lunes, en esta localidad vecinos y visitantes vivirán unos días muy especiales en los que se combinan actividades tradicionales con propuestas más novedosas como la fiesta holi, aquaparty o taichi y actuaciones de primer nivel como Henry Mendez, Los Rebujitos, La Tentación, las orquesta Vintash y Melodías, el Trío Splendor, Mª Teresa Gardón y los djs Murxas, José Ramos, Kokodrilo, Paulo Pavin y Manu Castro.

Una gran programación a la que desde Churriana invitan al resto de ciudadanos de la comarca a disfrutar.

Ampliar Programa de actos JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE 18:00h a 22:00h - Torneo de Vóley-playa. Fase Final Lugar: Pista de vóley playa. Estadio Municipal Frascuelo. 19:00h - Partido amistoso del Churriana Futbol Sala Juvenil. Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal. 20:00h a 22:00h - Día del columpio silencioso. El recinto ferial y las atracciones permanecerán 2 horas sin ruido para favorecer la inclusión y el disfrute de niños y niñas con diversidad funcional. Lugar: Parque la Paz (Recinto Ferial). 20:30h - Partido amistoso del Churriana Fútbol Sala Sénior. Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal. 21:30h- Fiesta homenaje a nuestros mayores. A todos los mayores de 65 años empadronados en el municipio se les brindará una magnífica cena con actuaciones en directo y muchas sorpresas más. Amenizará la velada el Trio Splendor. Lugar: Piscina Municipal. 23:00h – Jueves churrianero ibicenco. Con: DJ Rubio y DJ Manu Castro. VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 9:00h – Traca anunciadora de las fiestas. 09:00h - Master class taichi con Guillermo González Gómez. Parque San Cayetano. 11:00h a 14:00h– Mini parque acuático: Aquaparty. Zonas acuáticas recreativas Zona de aventuras acuáticas Zona ludoaquatic Zona burbujeante Arco microclima con aspersores a modo de sombreado refrescante Lugar: Polideportivo Municipal. 11:00h a 14:00h -Torneo de Fútbol 3 x 3, Churriana C. F. Categorías pre-benjamín, benjamín y alevín. Lugar: Estadio Municipal Frascuelo. 17:00H – Fiesta holi. Diviértete a lo grande y en colores con el mejor ambiente y música Lugar: Parking junto a Plaza Maestro Antonio Agustín. 17:00h - Torneo 3x3 Club Baloncesto Churriana. Categorías pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil. Lugar: Pabellón Municipal 18:00h a 23:00h -Torneo de Pádel. Finales. Lugar: Polideportivo Municipal. 21:00h - Espectáculo de danza española y flamenco. A cargo de la Escuela Municipal de Danza Española y Flamenco, dirigida por Araceli Martín. Lugar: Plaza de la Cruz. 23:00h – Gran verbena popular con Los Rebujitos. Continuamos la fiesta con la Orquesta Vintash y el DJ Kokodrilo. Lugar: Parque la Paz (Recinto Ferial). SABADO 6 DE SEPTIEMBRE 10:30h – XII Concentración motera. Paseo por Churriana de la Vega. Chocolate con churros y paella para todos los inscritos. Carrera de montos lentas y actividades moteras. Música con DJ 18:00h – Sorteo de regalos y entrega de premios Lugar: Camino puente del Palo. 11:00h a 14:00h- Fiesta infantil y juegos tradicionales. ¡No te pierdas la tradicional tirada de balones! Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 12:00h - Paseo de carrozas. Lugar de salida: Centro Municipal de Cultura. 13:30 – Pasacalles Charanga 'Apaches'. La Charanga recorrerá los bares y comercios hasta llegar al Recinto Ferial Salida: Plaza del Ayuntamiento 13:30h – Feria de día. 15:30 – DJ José Ramos. 18:30h - Grand Prix. Gran competición por equipos. Lugar: Estadio Municipal Frascuelo 20:00: Teatro de títeres 'La olla de Mefistófeles'. La tradición del teatro de cachiporra vuelve a Churriana de la Vega. Espectáculo familiar. Reparto de helados. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 21:00 – Concierto de la Banda de Música de Churriana de la Vega. Lugar: Plaza de la Cruz 23:00h – Gran verbera popular. 23:00h - DJ Kokodrilo. 01:00h - La Tentación. Lugar: Parque la Paz (Recinto Ferial). DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 11:00h a 14:00h– Multiaventura: Super tirolina Rocódromo Puente mono Tiro con arco Hinchables de agua Lugar: Estadio Municipal Frascuelo. 13:30h – Feria de día. 15:30 – DJ Manu Castro. 18:30 – Gran merienda infantil. 19:00: - Teatro de calle 'Jule'. Fleeck, capitán pirata, nos quiere arrastrar a todos a la búsqueda de un enigmático tesoro que ha encontrado un viejo mapa, sumérgete en esta aventura. Lugar: Plaza de la Cruz. 19:00 – Gran gymkana de obtáculos. No te pierdas la gran gymkana si tienes más de 14 años. El equipo mejor disfrazado y el primero en superar las pruebas serán premiados. Lugar: Calle Surius 22:00 – Noche de copla. Actuación de Mª Teresa Gardón con el espectáculo 'Paraiso de coplas', con un repertorio de Copla Clásica dramática y finalizando con una Balada Romántica, acompañada al baile por Araceli Martín y la Escuela Municipal de Danza Española y Flamenco. Lugar: Palacio de las Artes Escénicas y de la Música 23:00h – Gran verbena popular con Henry Méndez. Continúa la fiesta con la orquestas Melodías y DJ Murxas. Lugar: Parque la Paz (Recinto Ferial). LUNES 8 DE SEPTIEMBRE 10:00h – Diana Floreada, por las calles de la localidad a cargo de la Agrupación Musical San Julián 11:00h a 13:00h – Carrera de cucañas y cintas. Inscripciones Centro Municipal de Cultura hasta el 2 de septiembre Lugar: Plaza del Ayuntamiento 12:00h – Función principal en honor a Santa Mª Reina de la Vega Ntra. Sra. de la Virgen de la Cabeza, Patrona de Churriana y Reina de la Vega de Granada. Lugar: Iglesia Parroquial de la Visitación 13:30h – Feria de día. Continua la feria con más música y fiesta para disfrutar hasta el último momento de estas fiestas. 14:30h – DJ Paulo Pavín. 19:00h- Nany moly Espectáculo de Magia y Música 'La magía de las notas'. Lugar: Plaza de la Cruz 20:00h- Día del columpio. Lugar: Recinto Ferial (Parque la Paz). 21:00 – Solemne procesión de la Patrona Santa Mª Reina de la Vega Ntra. Sra. de la Cabeza que recorrerá las calles de Churriana desde la Iglesia Parroquial hacía su Ermita-Santuario. 23:00 – Gran verbena popular. DJ Muxas. Lugar: Parque la Paz (Recinto Ferial). 00:30h: Castillo Piromusical de Fuegos Artificiales. Frente al Campo Santo. Lugar: Plaza de la Ermita.