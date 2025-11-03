Churriana apuesta por el bienestar emocional de sus mayores con un ambicioso programa de salud mental

El compromiso de Churriana de la Vega con sus mayores sigue creciendo. El Ayuntamiento ha impulsado un programa integral de salud mental dirigido a ... personas mayores de 65 años, con el objetivo de fomentar el bienestar emocional, prevenir el deterioro cognitivo y promover un envejecimiento activo y saludable.

La iniciativa, coordinada por la concejalía de Servicios Sociales y la de Salud, se desarrollará en colaboración con el Centro de Participación Activa y el Centro de Salud. A lo largo de diez meses, y durante todo el curso, se llevarán a cabo sesiones gratuitas que abordarán materias como la memoria, la gestión emocional, las habilidades sociales y los hábitos de vida saludables.

Un ejemplo son los huertos terapéuticos en el Parque de la Paz, que promueven la estimulación cognitiva, física, sensorial y psicológica de los participantes. Esta actividad contribuye a reducir el estrés y fortalecer la conexión con el entorno natural y social.

El proyecto apuesta una vez más por el intercambio intergeneracional, compartiendo dinámicas con los más pequeños. Estas actividades facilitan el aprendizaje mutuo y promueve el respeto y la empatía entre mayores y niños.

«El bienestar emocional no es un lujo, es una necesidad», ha destacado Luis Rodríguez, concejal de Servicios Sociales. «Con este programa, queremos que nuestros mayores se sientan acompañados y encuentren un espacio en el que se sientan como en casa».

Por su parte, la concejala de Igualdad y Salud, Sonia Machado, ha subrayado que «este programa nace del convencimiento de que cuidar la salud mental de nuestros mayores es invertir en calidad de vida».

El programa está dirigido por un psicólogo clínico y cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la psicología, trabajo social, educación y salud. Para más información e inscripciones, los interesados pueden ponerse en contacto con el Centro Municipal de Cultura.