Choque entre dos vehículos en la salida de Recogidas de la Circunvalación. Google Street View

El choque entre dos vehículos en la salida de Recogidas colapsa la Circunvalación

El accidente ha tenido lugar sobre las 18.30 horas

Ideal

Martes, 28 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Un choque entre dos vehículos ha tenido lugar la tarde de este martes en la salida de Recogidas de la Circunvalación. Según ha informado el ... 112 a este periódico, no hay heridos como consecuencia del accidente. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil.

