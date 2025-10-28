El choque entre dos vehículos en la salida de Recogidas colapsa la Circunvalación
El accidente ha tenido lugar sobre las 18.30 horas
Ideal
Martes, 28 de octubre 2025, 19:17
Un choque entre dos vehículos ha tenido lugar la tarde de este martes en la salida de Recogidas de la Circunvalación. Según ha informado el ... 112 a este periódico, no hay heridos como consecuencia del accidente. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil.
El suceso se ha producido en el kilometro 13 de la GR-30, a la altura del parque Federico García Lorca, sobre las 18.30 horas, según han señalado los servicios de emergencias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión