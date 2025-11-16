Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española

La liga de fútbol americano (NFL) ha puesto patas arriba España. El partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y los espectáculos vinculados ... al evento de la NFL que se celebran este domingo en el estadio Santiago Bernabéu han generado todo tipo de comentarios en redes sociales, además de congregar a miles de personas para ver por primera vez un partido de esta competición en el estadio madrileño. La retransmisión de este evento, disponible en Cuatro y DAZN, está siendo seguida también por miles de personas, al tratarse de un histórico encuentro deportivo. Y precisamente en la retransmisión de DAZN se ha hecho un guiño muy especial a Granada.

El responsable de este comentario ha sido el hispano-estadounidense Alejandro Villanueva, comentarista del partido del Bernabéu en DAZN y exjugador de fútbol americano que militó en equipos como los Philadelphia Eagles, los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens. Villanueva es norteamericano de nacimiento, pero tiene familia andaluza. Concretamente, su madre es natal de Motril.

Precisamente con esta procedencia tiene que ver el comentario de Villanueva en DAZN, quien ha hecho una defensa a ultranza de las chirimoyas, la fruta tropical que cuenta con una gran producción en la provincia de Granada. En este contexto, el exjugador ha explicado que Granada produce un 80% del chirimoyo nacional, contando con los mejores del país. En tono de broma, los comentaristas han pedido contar con ejemplares esta fruta granadina para la próxima retransmisión.