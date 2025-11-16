Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un instante del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. AFP

Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española

El hispano-estadounidense Alejandro Villanueva, comentarista del partido del Bernabéu en DAZN y exjugador de fútbol americano, hizo un guiño al producto granadino

C. B.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

La liga de fútbol americano (NFL) ha puesto patas arriba España. El partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y los espectáculos vinculados ... al evento de la NFL que se celebran este domingo en el estadio Santiago Bernabéu han generado todo tipo de comentarios en redes sociales, además de congregar a miles de personas para ver por primera vez un partido de esta competición en el estadio madrileño. La retransmisión de este evento, disponible en Cuatro y DAZN, está siendo seguida también por miles de personas, al tratarse de un histórico encuentro deportivo. Y precisamente en la retransmisión de DAZN se ha hecho un guiño muy especial a Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  7. 7

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero
  10. 10 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española

Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española