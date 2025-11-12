Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Batalla de restaurantes es un programa de laSexta en el que cuatro restaurantes de una localidad se enfrentan en duelo. El formato televisivo pasó por ... Granada en junio para grabar en el Centro uno de sus programas y ahora se sabe por qué peleaban los restaurantes participantes: presentar las mejores habas con jamón de España. La emisión del mismo se incluye en la nueva temporada, ya en marcha.

Y es que la visita de Chicote a un restaurante suele producir, al menos desde fuera, cierto nerviosismo, ya que el chef se hizo muy popular con su anterior programa, 'Pesadilla en la cocina', en el que visitaba locales que no estaban en su mejor momento y solía criticar la comida de los mismos antes de aportar ideas para reflotar el negocio. Sin embargo, ahora el formato es otro bien distinto.

Batalla de restaurantes ha regresado a laSexta con la temporada más 'encendida' de su historia, señalan desde la cadena. En cada parada buscará un plato característico del lugar para enfrentar a los participantes. Por ejemplo, en su primera entrega busca en Tarragona el mejor suquet de pescado, un guiso que nació en alta mar fruto del reaprovechamiento de los peces que habían quedado maltrechos durante la jornada pesquera.

Esta temporada, Batalla de restaurantes buscará el mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, el mejor suquet de pescado de Tarragona, el mejor morteruelo de Cuenca y los mejores callos de Madrid.

El famoso cocinero Alberto Chicote volverá a acompañar a los participantes, acercando su trayectoria a través de breves entrevistas a los restauradores para conocer sus historias de esfuerzo, pasión y dedicación, y así acercar aún más a los protagonistas al público.

Los bocadillos granadinos

Durante la grabación del programa en Granada en junio trascendió que tanto el cocinero como su equipo habían encargado la comida a 'Se Vende', un popular establecimiento con unos bocadillos muy especiales ubicado calle Mano de Hierro, muy cerca de San Juan de Dios. «Nos enviaron un mensaje desde el equipo para pedirnos que le preparáramos unos bocadillos para comer», explicaba entonces Aurora Montesinos, una de las socias del negocio.

El veredicto, tanto de los miembros del equipo del programa de laSexta como del propio Chicote, fue de lo más positivo: «Nos mandaron un mensaje luego para decirnos que les había gustado mucho».