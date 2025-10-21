La CHG busca el origen de la inundación de la A-92 en la última tormenta Si el motivo son cauces sobre los que haya que actuar, se atajará el problema mediante obras de emergencia

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín, en la visita a la obra de un cauce en Cenes de la Vega.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está estudiando el origen de las inundaciones de la A-92 durante la última tormenta, el 10 de octubre. En la autovía, aparecieron balsas de agua que impidieron la circulación a la altura de Trasmulas y Peñuelas. Por eso, desde esta entidad, responsable de barrancos y cauces, se analiza de dónde pudo venir el atranque que derivase en la inundación de la carretera. No era la primera vez. Esta zona ya había sufrido dos anegaciones durante danas de 2024, una en abril y otra en noviembre, más o menos en la misma zona.

Tanto el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, como la presidenta de la CHG, Gloria Martín, señalaron que se trabaja en la reparación de los daños en cauces en toda la provincia. En el caso de Chauchina se ha regenerado el Arroyo del Salado, que también se desbordó en su momento y que dio problemas en los términos municipales de Santa Fe y Chauchina.

Dana del año pasado

La presidente de la CHG indicó que tienen varias actuaciones en marcha entre ellas, obras de emergencia tras el paso de la dana del año pasado y que estas obras están prácticamente finalizadas. En total se han invertido siete millones de euros en la provincia de Granada.

Las últimas lluvias volvieron a anegar la A-92 por la zona de Peñuelas y la CHG ya está analizando las causas. «Estamos trabajando después de ese episodio, manteniendo reuniones con el personal de carreteras para ver cuál es exactamente los motivos y en caso de que tuviésemos que actuar, actuaríamos como lo hemos hecho en otros momentos. Pueden ser diversas causas, lo estamos estudiando ahora mismo», manifestó la responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El Gobierno de España ya ha ejecutado unos 13 millones de euros en la reparación de cauces, obras de emergencia para reparar daños provocados por la dana del pasado año y de mantenimiento y regeneración de zonas fluviales en la provincia de Granada, según dio a conocer el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la visita a actuaciones que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en estos espacios, cuya inversión prevista asciende a 23,6 millones de euros.