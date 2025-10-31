El chef que rompe las reglas con producto granadino y acento francés

Alberto Flores Granada Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

La cocina de Samuel Hernández, jefe de cocina y propietario del Restaurante Cala, es un reflejo de su personalidad e identidad. Una mezcla entre Granada y Francia que se traslada a una propuesta gastronómica que fusiona lo mejor de estos dos lugares y que como resultado consigue ofrecer una mezcla perfecta entre los sabores granadinos y la gastronomía francesa.

Aunque Samuel nació en Francia llegó muy pronto a tierras granadinas, cuando a penas tenía nueve años de edad, donde pasaría su adolescencia. Al ser preguntado por cómo comenzó su amor por la gastronomía, el chef explica a IDEAL que fue en el negocio de su familia en Salobreña donde empezó a llamarle la atención la cocina. Así, cuando tuvo edad para hacerlo, se marchó a estudiar a la Escuela de Hostelería de Loja. Y poco después comenzaría su andadura profesional en el Palacio de los Patos.

Y tras trabajar en varios restaurantes repartidos por diferentes puntos del país, en el año 2018 hizo realidad el sueño de montar su propio restaurante: Cala. «La propuesta ha ido cambiando con el paso de los años… Conseguir el hilo conductor entre Granada y Francia que tenemos ahora nos ha costado cinco años y cuatro reformas», reconoce. Sin embargo, aunque no ha sido fácil, el restaurante ahora mismo atraviesa su mejor momento.

«Ofrecemos productos de Granada con arraigos franceses. Una sinergia para que el comensal pudiera encontrar mi cocina y el producto de temporada de Granada. Ahora podemos decir que sí que tenemos ese equilibrio», explica. Porque lo que ofrece Cala es eso: un reflejo de la cocina de donde nació y producto granadino de la máxima calidad. Por ejemplo, una alcachofa de la Vega con una salsa de vino tinto bourguingnon.

Aunque el restaurante comenzó con ocho mesas dentro y seis en la terraza, ahora mismo solo cuentan con cuatro mesas y capacidad para 16 comensales: «Hemos ido bajando para que haya más privacidad, un servicio más selecto y que todo sea más personalizado». Explica que son un restaurante «pequeño» en el que elaboran «cerca de 400 elaboraciones» en su menú degustación, motivo por el que había que reducir comensales para que el servicio salga «lo más perfecto posible».

Sobre si tener un restaurante con solo cuatro mesas es rentable, Samuel reconoce que es complicado. «Al final lo que busco es ser feliz con mi trabajo, sentirme realizado y que los comensales disfruten de la experiencia. Ahora mismo como empresario busco eso más que la rentabilidad», confiesa.

Pese a que hace algún tiempo trabajaban con una carta gastronómica y menú degustación, ahora ya solo ofrecen a sus clientes la propuesta de pases. «Preferimos centrarnos en el menú degustación porque es lo que la mayoría de clientes pide y lo que nos permite mostrar mejor nuestra identidad». De hecho, es la manera de ofrecer un reflejo fiel de cómo es él como cocinero: «Al final yo hago lo que quiero y soy feliz haciéndolo. Y eso hace que la gente se encuentre con un menú diferente y único, la verdad es que en Granada no hay un concepto igual».

Para ello, su menú degustación va cambiando a lo largo del año, centrándose en la temporalidad de las estaciones y ofreciendo los mejores productos de cada momento. La idea no es otra que ofrecer ingredientes que se encuentren «en su punto óptimo» para el consumo, lo que eleva el resultado final de cada uno de sus platos. A ese producto cercano y de temporada se le da el mejor trato posible utilizando «las bases de la cocina francesa», lo que da lugar a platos de producto granadino en los que se puede apreciar claramente un acento francés.

Samuel reconoce que ahora el restaurante vive un momento inmejorable, aunque tiene claro que «en esta vida todo tiene fecha de caducidad». «La verdad es que un restaurante de este tipo es muy exigente y no me veo con 60 años haciendo esto porque son muchas horas de trabajo y cuando te haces mayor no puedes llevar este ritmo». Sin embargo, asegura que todavía «queda mucho por delante» y que «hay Cala para rato».

Ampliar Reconocimientos El Restaurante Cala cuenta con grandes reconocimientos, como una recomendación en la Guía Michelin y un Sol de la Guía Repsol, lo que hace que sea uno de los más afamados y reputados de la ciudad. Sin embargo, Samuel Hernández no quiere obsesionarse con ello o con la idea de conseguir algún día una Estrella Michelin. «Si vienen más reconocimientos serán bienvenidos pero no es algo que me preocupe mucho. Para mi lo más importante es tener el local siempre lleno, que los comensales disfruten y que repitan», asegura el jefe de cocina y propietario del Restaurante Cala.

