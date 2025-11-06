El chef Periko Ortega trae su nervio a Granada: «Ofrecemos una cocina granuja y vibrante»

Periko Ortega es un chef nacido en Jaén y afincado en Córdoba que puede presumir de tener uno de los mejores restaurantes del país, ya ... que es el propietario de ReComiendo, establecimiento que cuenta con un Sol Repsol y que aparece recomendado en la Guía Michelin. Y desde hace algunas semanas no solo se puede disfrutar de su cocina en Córdoba, sino que también puede hacerse en Granada gracias a la nueva apuesta gastronómica del hotel Meliá Granada.

Ubicado en el corazón de la ciudad, en la calle Ángel Ganivet, este hotel ha decidido ir un paso más allá en lo que a la comida se refiere. Y para ello ha creado dos nuevos espacios de la mano de Periko Ortega: Nervio Bistró y Nervio Alto. El primero, un restaurante ubicado a pie de calle en las instalaciones del hotel; y el segundo una extensión del bistró en la terraza del edificio, con una propuesta de «finger food sofisticado» en el que las vistas a la Catedral, Sierra Nevada y la Alhambra ofrecen un ambiente único.

«Es una forma de integrar el hotel en la ciudad porque no solo queremos ser referentes como alojamiento, sino también a nivel gastronómico. De la mano de Periko podemos ofrecer un concepto distinto en la ciudad con una cocina muy divertida», cuenta a IDEAL Dánae Franco, directora de Meliá Granada.

Sobre la propuesta del chef, Dánae explica que es «una forma distinta de llevar el producto a la mesa» y que «deja con ganas de repetir». «Es algo muy urban y divertido que a la vez es bastante económico», porque para cumplir su objetivo de convertirse en un restaurante de referencia en la ciudad tenían claro que debían ofrecer una excelente relación entre calidad y precio. «La acogida está siendo muy positiva y ya hemos superado nuestras expectativas, pero sabemos que es una carrera de largo recurrido y que tendremos que ganarnos a los granadinos poco a poco», reconoce la directora del hotel.

Una cocina «granuja»

Aunque nació en Jaén y trabaja en Córdoba, Periko explica a IDEAL que siempre ha estado muy vinculado a Granada: «Tengo muy buenos amigos aquí y siempre he pensado que hay un ambiente gastronómico no valorado que es espectacular». Según cuenta, hace meses le ofrecieron la oportunidad de liderar este proyecto y traer su concepto a la ciudad y no se lo pensó dos veces.

«Lo que ofrecemos en Nervio es una cocina moderna y vibrante pero con un anclaje con la tradición y el territorio. Una cocina granuja para comer compartiendo, divirtiéndose y sin tapujos», añade. Una «tradición andaluza actualizada» en la que hay toques de fusión que nos trasladan más allá de nuestras fronteras pero siempre con los productos de la tierra como protagonistas.

«Han sido varios meses de trabajo a tope para hacer esto realidad. La acogida ha sido impresionante, parece que soy granadino. Estoy muy agradecido por ello a la ciudad y a los compañeros», reconoce. Y en cuanto al objetivo que se marca con Nervio, Periko reconoce que la misión principal es «llegar a la gente de Granada». «Queremos que nos conozcan y vean el buen trabajo que estamos haciendo. Que prueben nuestra comida y se vaya con una buena sonrisa y disfruten de un precio súper competitivo», finaliza.