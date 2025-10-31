El chef de Granada que ofrece «bocados gourmet» a domicilio

Para tener una experiencia gourmet de alta cocina normalmente hay que ir a un restaurante e invertir una cifra económica elevada. Sin embargo, en Granada ... hay un chef que hace que este tipo de experiencias sean más cómodas y también más accesibles a nivel económico. Se llama Jose Rojano, un cocinero de Loja que recorre toda la provincia de Granada ofreciendo comidas y cenas gourmet a domicilio.

Después de acumular una década en la hostelería y trabajar en diferentes restaurantes de la provincia, Jose decidió dar un cambio a su vida laboral y convertirse en profesor. Pero mientras está inmerso en el camino a ese nuevo objetivo no ha dejado de cocinar, aunque ya no lo hace en restaurantes, sino que lo que ofrece es algo bastante diferente.

«Lo que hago es llevar una experiencia de restaurante directamente a la casa de mis clientes», explica el chef a IDEAL. Un cocinero a domicilio que se mueve fundamentalmente por la provincia de Granada y la de Málaga. Sobre cómo trabaja, Jose explica que adapta su propuesta gastronómica por completo a sus comensales: «Les pregunto qué tipo de experiencia quieren y a partir de ahí les hago varias propuestas».

Así, puede preparar desde barbacoas y paellas para grandes grupos de gente, a cenas con menú degustación para grupos más reducidos. Los precios por persona parten de los 20 euros para las barbacoas y arroces, mientras que en el caso de los menús degustación se sitúan entre los 30 y 40 euros por comensal. «No tengo un precio fijo, depende del lugar, el número de personas y el tipo de menú que se quiera».

En cuanto a la experiencia que ofrece, el chef explica que se encarga de llevar todo lo necesario para que la experiencia sea perfecta. «Llego más o menos con una hora de antelación para preparare y a partir de ahí empieza la experiencia. Al terminar, el cliente se encuentra su casa tal cual estaba antes de que yo llegara», detalla.

Reconoce que muchos de sus clientes se sorprenden al probar sus servicios ya que «no es algo muy común que un chef venga a tu casa y te haga un plato a la altura de un menú degustación». Y cuenta como esa propuesta de alta cocina está teniendo bastante buena acogida: «A la gente le gusta mucho porque es una opción de tener una experiencia de menú degustación sin tener que pagar 80 o 100 euros por persona».

Sobre sus servicios, el chef de Loja comenta que deben reservarse a través de sus redes sociales al menos con una semana de antelación para que le de tiempo a preparar todo. «Yo tardo unos tres o cuatro días en elaborar mi propuesta y me gusta contar con un margen para que todo salga perfecto y poder sorprender a los clientes para que descubran que pueden tener una experiencia gourmet también en casa», finaliza.