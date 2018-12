«Los chavales se dedican a encestar basura en mi balcón» Vecinos de San Juan de Dios critican la falta de civismo de jóvenes que lanzan de madrugada botellas y bolsas de comida a sus ventanas ROSA SOTO GRANADA Miércoles, 12 diciembre 2018, 11:49

Botellas de agua vacías, latas de refresco chafadas, bolsas de patatas fritas o paquetes de galletas son algunas de las sorpresas que se ha encontrado Pedro en su balcón esta madrugada. Este vecino, que vive entre San Juan de Dios y el jardín botánico, critica que no es la primera vez que se encuentra con algo así a primera hora de la mañana. «Los chavales salen de la discoteca de aquí al lado borrachos y se dedican a encestar basura en los balcones de la zona y no es la primera vez que me pasa«, se queja.

Los que salen peor parados son los vecinos que, como en el caso de Pedro, viven en un primer piso, porque es más «fácil» lanzar y colar la bolsa de basura, llena de envoltorios de comida que «compran a la salida del local de música, en un establecimiento que abre 24 horas». Este granadino dice estar cansado de la falta de civismo de estos jóvenes. «¿Cómo es posible que la madrugada de un martes al miércoles se dediquen a hacer estas cosas cuando al día siguiente se supone que tienen clase en la universidad?«, se cuestiona Pedro.

«Sobre las cinco de la madrugada me despertó un ruido, un golpe en la persiana del balcón, pero no le di importancia. Al subirla esta mañana y ver esa bolsa ahí, entendí lo que había pasado«, relata. Pedro todavía no ha interpuesto ninguna denuncia a la Policía Local, pero asegura que si vuelve a suceder no dudará en hacerlo, así como emitir la queja correspondiente al Ayuntamiento de Granada. »Debería de haber más vigilancia y se deberían imponer más multas«, sentencia.

Este vecino no es el único afectado por estos «lanzamientos de basura a domicilio», como dice María. Esta joven que vive también cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada critica que en más de una ocasión se ha encontrado naranjas «medio podridas» que le han manchado los cristales de las ventanas y el balcón. «Si no me he quejado antes es porque me da miedo que se ponga de moda esta gamberrada entre los chicos que no la conocían, pero creo que ya es hora de buscar soluciones«, apunta.

Tanto desde Policía Local como desde el Ayuntamiento animan a los vecinos afectados a interponer la correspondiente denuncia con el fin de localizar a los responsables y definir medidas para prevenir y sancionar este tipo de conductas incívicas.