«Si el chaval empieza con eso de llamarte a todas horas para saber dónde está la niña, ¡aire, que lo manden a tomar vientos!» MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE El juez Calatayud alerta de los gestos y comportamientos que una chica no debe tolerar nunca CARLOS MORÁN GRANADA Domingo, 25 noviembre 2018, 00:57

Emilio Calatayud, titular del Juzgado de Menores de Granada número 1, abunda en las mismas reflexiones que su compañera Rosa Guerrera. Así, anima a los amigos de las víctimas a romper el silencio. «No estamos diciendo que se conviertan en héroes y se enfrenten a los maltratadores. Basta y sobra con que avisen a los padres o los profesores si ven que una compañera puede estar sufriendo violencia de género. Es que si callan, pueden convertirse en cómplices o encubridores», avisa el magistrado.

Calatayud también alerta de los gestos y comportamientos que una chica no debe tolerar nunca. «Si el chaval empieza con eso de que no me gusta cómo vistes ni que andes con esos... O si llama a todas horas para saber dónde está la niña, ¡aire, que lo manden a tomar vientos! Y no digamos ya si les levanta la mano», concluye.