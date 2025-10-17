Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El pleno de Granada ha aprobado este viernes la nueva tasa de basuras con la que se grava el tratamiento de residuos. P. Rodríguez

A ChatGPT le gusta la nueva tasa de basuras de Granada

El impuesto se aprueba con los únicos votos favorables del PP en un pleno dominado por la IA

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:19

Comenta

El pleno de Granada ha aprobado este viernes la nueva tasa de basuras con la que se grava el tratamiento de residuos. El impuesto, impulsado ... desde Bruselas y articulado a través de una ley nacional que ha levantado ampollas en los ayuntamientos, comenzará a cobrarse a partir de 2026 con el objetivo de mejorar el reciclaje bajo el principio de que quien contamine más, pague más.

