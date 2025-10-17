A ChatGPT le gusta la nueva tasa de basuras de Granada

El pleno de Granada ha aprobado este viernes la nueva tasa de basuras con la que se grava el tratamiento de residuos. El impuesto, impulsado ... desde Bruselas y articulado a través de una ley nacional que ha levantado ampollas en los ayuntamientos, comenzará a cobrarse a partir de 2026 con el objetivo de mejorar el reciclaje bajo el principio de que quien contamine más, pague más.

La sesión no ha dejado grandes sorpresas, toda vez que el PP ya había manifestado que no incumpliría la ley y aprobaría la tasa pese a sus reticencias con el marco aprobado por el Gobierno. Sí ha llamado la atención la argumentación empleada por los populares para defender su sistema de cálculo de cuota, que se ha comparado con otros modelos mediante el empleo de la IA.

La edil de Economía ha repetido las claves ya avanzadas en comisiones previas, un sistema que cifra el impuesto por medio de variables como el uso del inmueble, el valor catastral o la ubicación dentro de la malla en la que, a nivel de generación, se divide la ciudad. Rosario Pallarés, sin embargo, ha defendido el modelo aduciendo que se ha empleado la IA para su comparación con la del resto de ciudades del país y que el resultado arrojado ha sido que la de Granada es una de las «más avanzadas» del país «junto a la de Barcelona». El argumento no ha pasado desapercibido para los grupos de la oposición, donde se han visto gestos de asombro y sonrisas de incredulidad dados los fallos que esta tecnología, en su estado actual, aún presenta a la hora de abordar cuestiones complejas. Incluso se ha podido escuchar algún comentario en la sala en el que alguien ironizaba con que fuese ChatGPT quien abone la factura.

Oposición

El planteamiento no ha convencido ni a PSOE, que se ha abstenido, ni a Vox, que ha rechazado el gravamen. La socialista Eva Fernández ha afeado al PP su rechazo a un impuesto que sí respaldó en Bruselas y ha insistido en que la tasa es importante para concienciar a la ciudadanía en la necesidad de cuidar el medio ambiente y no degradar aún más el planeta. La edil ha afeado a Pallarés que no cumpliera con su palabra de reunirse previamente con la oposición para trabajar el cálculo de la cuota de forma conjunta y ha denunciado el «negacionismo climático» de Vox.

Vox, a su vez, ha defendido que la tasa es «injusta» y ha cuestionado que se aplique el criterio de que quien contamine más, pague más. La portavoz Beatriz Sánchez ha criticado la falta de coherencia del PP respecto a lo votado en Europa y en Granada y le afeado que no haya compensado el gravamen con el IBI, «como si han hecho otros ayuntamientos en los que también gobierna el PP con mayoría absoluta».

La sesión, la primera en la que la IA ha sido empleada como argumento fuera de sus ámbitos habituales, ha expirado en apenas 30 minutos tras la votación del expediente, que ahora se abrirá a las alegaciones y sugerencias que quieran aportar partidos, colectivos o ciudadanos de a pie. La ciudad se encamina así a la puesta en marcha de una tasa para la que, como informó la semana pasada el gobierno local, se podrán socilitar bonificaciones a comienzos de 2026 y que llegará a los hogares para su abono presumiblemente en verano.