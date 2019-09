César Díaz niega que haya fricciones en el equipo de gobierno El concejal de Movilidad, César Díaz, entrega el premio del concurso de la Semana Europea de la Movilidad. / ALGARRA El concejal reconoce que la suspensión del balance «no se hizo bien», pero reivindica la gestión de un equipo «que está desatascando importantes trabajos para la ciudad» PABLO RODRÍGUEZ Granada Martes, 24 septiembre 2019, 17:19

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, César Díaz, ha negado hasta en tres ocasiones que haya «fricciones» en el equipo de gobierno, conformado por el Partido Popular y Ciudadanos. El edil ha sido consultado por lo sucedido ayer, cuando el gabinete de alcaldía suspendió el balance de la gestión de los primeros cien días, y ha admitido que «no se hizo bien». «Fue chocante», ha reconocido.

«Realmente no hay ningún otro motivo que una suspensión por parte del gabinete de alcaldía que se va a posponer la comparecencia conjunta de la gestión de los 100 días. No le doy mayor importancia que la que hubo una convocatoria suspendida minutos antes. Es chocante pero no hay ningún tipo de fricción en el equipo de gobierno», ha dicho.

Díaz, que este martes ha entregado el premio del concurso de Instagram convocado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, ha reivindicado la labor realizada por sus compañeros en estos primeros tres meses de mandato y ha señalado que «están desastascando importantes trabajos para la ciudad». «El gobierno está trabajando como tiene que trabajar, intentando dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Lo demás es secundario. Yo, desde luego, no tengo constancia de ningun tipo de desencuentro de caracter político», ha insistido.

El concejal de Movilidad también se ha referido a la advertencia de Vox, que ayer no descartó el apoyo a una moción de censura, y ha apuntado que «las cosas no se anuncian, se hacen». «No es una amenaza nueva», ha subrayado Díaz, quien ha defendido al bipartito de las acusaciones de parálisis realizadas por los portavoces de la oposición. «El gobierno está trabajando, haciendo importantes avances para transformar la ciudad y dando pasos firmes en ese camino de los 80 puntos pactados», ha señalado.