Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una reordenación del tráfico en las calles aledañas a la Avenida de Cervantes que permitirá habilitar casi ... 200 nuevas plazas de aparcamiento mientras duren las obras de remodelación de esta vía principal, en concreto 193 entre las Calles Pianista Pepita Bustamante, Mesón del Toledano, Virgen del Rocío y Avenida de Europa. Esta medida ofrece una solución a las necesidades de estacionamiento de los vecinos de la zona.

En concreto, las nuevas plazas se reparten del siguiente modo: 70 nuevos estacionamientos en la calle Pianista Pepita Bustamante; 83 en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío y 40 en la Avenida de Europa. La concejala de Movilidad, Ana Agudo, ha destacado que esta reordenación «es una medida diseñada para garantizar la convivencia entre el tráfico y las necesidades de los vecinos durante la transformación de esta parte de la ciudad». Agudo ha subrayado que «se trata de una planificación pensada para minimizar molestias y ofrecer alternativas reales a quienes viven y se mueven por este barrio».

Los trabajos, que empezaron la semana pasada, contemplan además la implantación de sentido único de circulación en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío. En Virgen del Rocío, el sentido único se establece con acceso desde la calle Alcalá de Henares y salida hacia Mesón del Toledano. En Mesón del Toledano, el sentido único fija el acceso desde Virgen del Rocío y la salida hacia la intersección de Camino Bajo de Huétor con Alcalá de Henares.

Esta reordenación lleva a la implantación de nuevos estacionamientos en ambas calles y su entorno inmediato.