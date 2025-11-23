Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en la avenida Cervantes R. A.

Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras

«Es una medida diseñada para garantizar la convivencia entre el tráfico y las necesidades de los vecinos durante la reforma»

Ideal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:45

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una reordenación del tráfico en las calles aledañas a la Avenida de Cervantes que permitirá habilitar casi ... 200 nuevas plazas de aparcamiento mientras duren las obras de remodelación de esta vía principal, en concreto 193 entre las Calles Pianista Pepita Bustamante, Mesón del Toledano, Virgen del Rocío y Avenida de Europa. Esta medida ofrece una solución a las necesidades de estacionamiento de los vecinos de la zona.

