El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias

El Cerro de San Miguel está de luto desde el pasado 24 de noviembre. Aquel día perdió la vida Samba, un vecino de origen senegalés. ... Sus familiares han denunciado el caso. También medio centenar de entidades sociales. Los servicios de emergencias no llegaron a atender al hombre, que finalmente falleció a causa de un tromboembolismo pulmonar, según ha revelado la autopsia.

Sambra habría solicitado asistencia en dos ocasiones. «Según las primeras informaciones, se le recomendó primero que utilizara un taxi y después que tomara ibuprofeno, en lugar de enviar una ambulancia, a pesar de que sus síntomas indicaban una urgencia médica. A la mañana siguiente, fue encontrado sin vida en su vivienda. Los servicios de emergencias se desplazaron finalmente al lugar tras el aviso de un vecino, confirmando se el fallecimiento a su llegada».

Así se explica en el comunicado enviado por las entidades sociales a este periódico, que instan a que se revisen los protocolos. Además, aseguran que «esta inatención de los servicios de emergencias no es la primera vez que se vive en el Cerro de San Miguel, lo que expone la situación de discriminación y exclusión que sufren los vecinos de la zona».