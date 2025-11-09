Un centro de visitantes 'congelado' en Sierra Nevada Monachil, el Parque Natural y Cetursa quieren relanzar el proyecto de construir un centro de interpretación en la Hoya de la Mora, parado en 2018, y reordenar la zona de los kioscos

El director del Espacio Natural Sierra Nevada, Francisco Muñoz, abrió hace unos días un melón que llevaba mucho tiempo cerrado. «Echamos de menos una infraestructura que fuera la puerta de entrada a las altas cumbres, un lugar de inicio y fin, donde unos visitantes comenzaran sus rutas por la montaña y otros pudieran conocer los valores naturales de Sierra Nevada», dijo Muñoz, en una entrevista con IDEAL.

El responsable del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, dependiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se refería al Centro de Visitantes de la Hoya de la Mora, proyectado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)en la parcela propiedad del Ministerio de Transición Ecológica donde estuvo ubicado el antiguo Parador de San Francisco, que se incendió en 2006 y fue demolido. El OAPN era el promotor, pero después sería el parque el que gestionaría el centro.

Hubo un primer proyecto en 2011, con un presupuesto de 11 millones de euros con cargo a fondos Feder, que no llegó a desarrollarse. El organismo estatal volvió a intentarlo y en 2018 presentó un proyecto de actuación más modesto –con un presupuesto de 1,5 millones de euros– en el Ayuntamiento de Monachil.

«Cuando yo llegué se estaba tramitando la licencia y no hemos vuelto a saber nada más», lamenta Muñoz, que anunciaba en esa misma entrevista el desarrollo de un nuevo centro de visitantes en Pampaneira, la otra gran puerta de entrada a Sierra Nevada.

¿Qué ocurrió? El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, en respuesta a esta redacción, reconoce que «durante la tramitación urbanística del proyecto se presentaron diversas alegaciones que evidenciaron la existencia de un movimiento de oposición local al proyecto. Estas alegaciones expresaban desacuerdo en aspectos del proyecto como la ubicación, las dimensiones, las repercusiones ambientales o socioeconómicas e incluso la oportunidad del proyecto».

En vista de aquella oposición, y de que el Ayuntamiento de Monachil no llegó a resolver sobre el proyecto, ni a favor ni en contra, el organismo autónomo lo dejó en suspenso. «El proyecto no se encuentra entre las actuaciones previstas por el OAPN a corto plazo», concluye.

Interés municipal

Se refiere, en concreto, al rechazo expresado por Izquierda Unida, que formaba y forma parte del gobierno local en Monachil, frente a la mayoría socialista, favorable al proyecto. IU propuso, junto a Equo, Podemos y colectivos ecologistas, una alternativa «más sostenible económica, social y ambientalmente», que consistía en ubicar el centro de visitantes en edificios ya existentes en el pueblo –el Molino de los Aragones– y la estación de esquí de Pradollano –un antiguo instituto en desuso–, pero no prosperó.

José Morales (PSOE), que era entonces y sigue siendo el alcalde, reconoce que le gustaría relanzar el proyecto, que permitiría a la localidad rentabilizar mejor 'su' Sierra. El único centro de visitantes que existe, el del Dornajo, está en el kilómetro 23 de la carretera A-395, a 9 kilómetros de Pradollano y en el término municipal de Güéjar Sierra. «Estamos esperando que el Ministerio diga lo que tiene previsto hacer», asegura.

El interés del Ayuntamiento de Monachil por este centro radica también en que su construcción permitiría reordenar la zona, que es una fuente de problemas, desde accidentes de trineo hasta atascos de tráfico –por la nieve o por la afluencia masiva de vehículos–, y donde actualmente hay una decena de kioscos de alquiler de material y venta de comida y bebida en un limbo jurídico y administrativo.

Limbo administrativo

Los comerciantes instalaron sus caravanas en los años ochenta y después construyeron las casetas. Aunque aseguran que cuentan con licencia municipal para vender, no tienen ningún título de propiedad o contrato de alquiler sobre el suelo, ni licencia de construcción, ni pagan impuestos municipales. Al ser una zona recreativa 'informal', no regulada, no cuenta con servicios de ningún tipo. Hay dos aparcamientos habilitados y hace unos años la empresa que gestiona la estación de esquí, Cetursa, acotó la zona de descenso de trineos para prevenir accidentes. A 2.500 metros de altitud, es una entrada muy popular ala Sierra, tanto en invierno –para quienes quieren 'tocar' nieve sin pagar forfait– como en verano, como punto de partida para hacer paseos y excursiones. «Pasan los años y no hay soluciones», se lamenta Morales.

La situación es endiablada porque el suelo tiene tres propietarios distintos: el Ministerio, la Universidad y Cetursa

La situación es endiablada porque el suelo tiene tres propietarios: una parcela es del Ministerio –el área del antiguo parador donde iría el centro de visitantes–, otra de la Universidad de Granada –en la parte más cercana al albergue universitario y donde están ubicados la mayoría de los kioscos– y una tercera de Cetursa, que hace unos años proyectó y luego descartó un área recreativa al estilo de El Mirlo, en Pradollano.

Un convenio por desarrollar

«Cetursa está a favor de un centro de visitantes en el solar del desaparecido Parador Nacional de Turismo de Sierra Nevada, tal y como se proyectó en su momento –asegura Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa–. Sería útil para el visitante, una puerta de entrada al parque por la cara norte, tal y como va a ocurrir en la zona de la Alpujarra. Podrá ser el inicio de la reordenación de la zona».

«Hasta ahora Cetursa, como propietaria de los terrenos situados en la margen derecha de la carretera, se ha limitado a instalar elementos de seguridad en la zona de los trineos, donde existía una alta siniestralidad en los días máxima afluencia», añade Ibáñez.

La Junta –como gestora del parque nacional–, Cetursa y la UGR firmaron en octubre de 2023 un convenio de colaboración «para la ordenación de infraestructuras y actividades en el paraje de la Hoya de la Mora», pero hasta el momento no se ha desarrollado, tal como reconoció el rectorado.

