Centro y Ronda mantienen la marca 'PP' en Granada

Las elecciones andaluzas de antes de ayer fragmentaron aún más el pastel político en numerosas localidades de la provincia entre las que se encuentra la capital. Vox irrumpió con fuerza en los ochos distritos de Granada –en todos se mantuvo por encima del 8% de los votos–, lo hizo a costa del PP en sus principales feudos (Centro, Ronda, Genil y Beiro) y dio también un pequeño 'bocado' a la izquierda en distritos obreros como Zaidín o Chana. El análisis por mesas de los resultados electorales hecho público ayer por la delegación del Gobierno de la Junta muestra que aunque el éxito de Vox es mayor en los lugares en los que tradicionalmente se ha votado al PP su irrupción en la capital es transversal, algo que le permitió ser el pasado domingo la segunda fuerza política en algunas mesas de Norte, Ronda, Centro o Beiro. Sin embargo, a pesar del resultado de esta formación de extrema derecha, el PP mantiene una posición predominante en la capital, con dos pilares fundamentales, los distritos Centro y Ronda.

El desgaste de los populares con respecto a 2015 es evidente, ya que se dejaron en la capital más de 15.000 votos y cayeron más de once puntos, pero hay lugares en los que la marca 'PP' se resintió con mucha menos fuerza. Por ejemplo, en una mesa del colegio electoral Regina Mundi los populares se quedaron a unas décimas de alcanzar el 50% de los votos. En la 'U' que conforman Camino de Ronda, Emperatriz Eugenia y Recogidas hacia el casco histórico de la capital se registraron los mejores resultados de los populares en el día de ayer y, como en 2015, se confirmó como el bastión de la derecha en Granada, ya que la suma de PSOE y Adelante Andalucía no alcanzó el 20% de los votos en estos lugares en los que tanto Cs como Vox superaron antes de ayer a los socialistas.

El buen resultado del PP en sus distritos más fieles no impidió que los populares registraran una importante caída de la que se benefició Cs. El partido naranja se colocó como segunda fuerza en votos, pero además lo hizo de forma muy repartida por toda la capital, algo que le coloca en muy buena posición para encarar las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Su peor resultado se da en Norte, con el 14,02% de los sufragios, pero es mejor que los peores resultados obtenidos por el PP, también en Norte (12,2%); por el PSOE, en Centro (10,4%); o Adelante Andalucía, en Ronda (10,1%). El mejor registro lo sacó en Genil, en donde superó el 24% de los votos y se quedó a poco más de un punto del PP. El partido naranja fue antes de ayer la segunda fuerza política en decenas de mesas electorales de la ciudad y además Cs ya controla algunos barrios de la periferia como Castaño-Mirasierra o Albaida.

El PSOE cayó tres puntos con respecto a 2015. Su descenso es menos acentuado que el cosechado por el PP, pero se registra en todos los distritos menos en Centro, en donde solo sube dos décimas. Para los socialistas los descensos más importantes se produjeron en Chana y Zaidín, en donde se dejaron tres y cinco puntos, respectivamente. Estos votos no los recogió el PP, que baja incluso más en ambos distritos, sino que lo hicieron Cs y Vox. El bastión de los socialistas en la capital sigue estando en Norte, en donde lograron el 37,7% de los votos. Este resultado, sin embargo, no se dejó notar de forma sensible en el resultado final ya que se trata del segundo distrito que cuenta con menos electores y la abstención superó el 60% en sus mesas.

Adelante Andalucía continúa con la caída que ya inició Unidos Podemos en las elecciones generales. La coalición de izquierda ganó en el Albaicín como ya hiciera en 2015, pero perdió ocho puntos con respecto a los anteriores comicios autonómicos. Hace tres años sumó casi el 38% de los votos y antes de ayer no alcanzó la cota del 30%, que al igual que al PSOE en Norte tampoco le sirvió para mucho ya que este distrito es el que cuenta con menos electores. De hecho, sólo se insertaron en las urnas de Albaicín 3.720 papeletas, mientras que en toda la capital se registraron 116.992 votos. El problema para que Adelante Andalucía remonte el vuelo se ve al repasar todas las mesas de la capital, ya que la coalición no superó el 13% de los votos en un centenar de mesas, más de la mitad de ellas ubicadas en Ronda y Beiro, los dos distritos que más electores aportaron a la cita con las urnas.