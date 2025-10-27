El centro público Hurtado de Mendoza desarrolla el proyecto Erasmus+ sobre gastronomía sostenible e inclusiva La delegada de Desarrollo Educativo asegura que el proyecto es una «oportunidad única para transformar la FP y la educación»

Ideal Lunes, 27 de octubre 2025, 13:49

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado el centro público integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza con motivo del desarrollo del Proyecto Erasmus+ sobre Gastronomía Sostenible e Inclusiva.

«El programa Erasmus+ representa una oportunidad única para transformar la educación y la formación profesional en Granada» ha resaltado la delegada, quien considera que «proyectos como este demuestran que la cooperación europea, la inclusión y la innovación pedagógica son claves para construir una sociedad más justa, solidaria y preparada para los retos del futuro.»

El proyecto «Sustainable Gastronomy and Hospitality - Professional Integration of People with Special Needs», cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Erasmus, que se desarrolla entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2026, tiene como finalidad mejorar la calidad de la oferta educativa de la formación profesional dirigida a personas con discapacidad intelectual y en situación de exclusión social, tanto en España como en Polonia.

El proyecto reúne a varias instituciones europeas comprometidas con la educación inclusiva y la empleabilidad. A través de formaciones conjuntas, intercambios y talleres culinarios, impulsa la integración profesional de personas con necesidades especiales mediante la gastronomía y la hostelería sostenible, adaptando los currículos escolares a los estándares europeos y fomentando la cooperación internacional.

En la primera fase del proyecto, celebrada en mayo de 2025, ocho estudiantes del ciclo formativo de Panadería, Repostería y Confitería del CPIFP Hurtado de Mendoza viajaron a Tarnów (Polonia), acompañados por los profesores Francisco Valera, Rafael Roldán y Julia Cañigueral, junto a un representante de University Mobility. Durante su estancia, el alumnado participó en prácticas culinarias conjuntas, talleres, visitas de estudio y actividades culturales, incluyendo una visita a la ciudad histórica de Cracovia.

En esta nueva fase, el centro acoge en Granada a diez estudiantes polacos con menores oportunidades, que comparten experiencias formativas, talleres gastronómicos y actividades de convivencia con estudiantes españoles.

Su impacto se refleja en la mejora de las competencias profesionales, lingüísticas e interculturales del alumnado y profesorado participante, y en la modernización de los currículos formativos de las instituciones socias.

La delegada ha destacado durante la entrega de diplomas al alumnado participante, «el papel esencial del programa Erasmus+ como motor de inclusión, movilidad y cooperación internacional en el ámbito de la Formación Profesional, y el compromiso del CPIFP Hurtado de Mendoza con la igualdad de oportunidades y la educación de calidad.»