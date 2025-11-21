El Centro de Drogodependencias pone en riesgo la restauración del Hospital de San Juan de Dios

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está perdiendo la paciencia con respecto a la permanencia del Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) en el ... edificio del antiguo Hospital, parcial y brillantemente restaurado por la Orden con ayuda de donaciones de ciudadanos de Granada, amigos y beneficiados por el trabajo de los Hermanos. No es una cuestión social, aclaran desde la institución religiosa. Nadie ha mostrado durante cinco siglos más empatía con los enfermos y los desposeídos de la sociedad. Es una cuestión estrictamente patrimonial, ya que las obras han llegado al límite, y precisan del urgente traslado de las dependencias pertenecientes a la Diputación para consolidar los elementos patrimoniales más frágiles del edificio, situados precisamente en el patio donde se aloja el ente.

Lo peor de la situación, afirman desde la Orden, es la inacción. Ayer, con ocasión de la inauguración de la muestra 'Mantones y mantillas en la pintura granadina', que se exhibe en la sala de exposiciones del primer patio, fue Francisco Benavides, director del Museo de San Juan de Dios y de su Archivo, quien tomó la palabra para recordar el 'impasse' al que se han visto forzosamente abocadas las obras, ante la presencia, por cierto, de los máximos representantes del Ayuntamiento y la Junta en materia cultural, con quienes, afirmó, les unen relaciones más que fluidas. «Ha pasado un año justo desde la última vez que comentamos este asunto, cuando inauguramos esta sala», dijo Benavides.

«El Hospital de San Juan de Dios es un gran espacio cultural al servicio de la ciudad, una ciudad que aspira a ser Capital Cultural, y nosotros estamos encantados de que así sea. La Orden ha cumplido sus compromisos», añadió. «Seguimos trabajando en el desarrollo de este proyecto, conforme al Plan Director que trazamos, y que ha sido aprobado por las administraciones competentes, pero hemos llegado a un cuello de botella. Las obras, en este momento, no pueden avanzar. La presencia aún del Centro de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación Provincial impide el desarrollo lógico de la restauración», añadió Benavides. «La demora de su reubicación en un espacio más digno para estos usuarios juega en detrimento de la conservación y salvaguarda de los elementos patrimoniales más frágiles del edificio. Urge proseguir con la restauración, y lo pedimos con serenidad pero con firmeza».

Los albañiles, dijo, están preparados. Los fondos para la obra también lo están. Sólo hace falta voluntad para permitir que las obras terminen, y nadie entiende las razones del retraso en el traslado.