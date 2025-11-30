El centro de datos de la Citai necesita el 10% de la potencia eléctrica de la provincia

¿Por qué se ha elegido la Citai de Escúzar para un proyecto con una inversión global de 1.000 millones de euros cuando cualquier ... territorio se pelearía por albergar una infraestructura como esta? El talento que se forma en la UGR, referente en Inteligencia Artificial, y la proximidad a las rutas de fibra óptica por la ubicación estratégica de Granada son los dos primeros factores que destaca Sierra DC a la hora de dar respuesta a esta pregunta.

El tercer motivo, más importante aún si cabe, es que Granada es una de las provincias con mayor densidad de potencia fotovoltaica, que es la energía renovable que será determinante para el funcionamiento del centro de datos.

La colaboración y el apoyo que han encontrado a nivel local es el cuarto motivo que alegan desde Sierra DC. «Tenemos un respaldo y soporte fundamental del Ayuntamiento de Escúzar, de Granada a través de la Diputación y de la Junta de Andalucía», señala el consejero de Sierra DC. Desde la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno andaluz indican que, a través de Andalucía TRADE, están contribuyendo a impulsar el centro de datos de la firma malagueña en la Citai. «Los técnicos de la agencia pública han prestado apoyo a esta pyme tanto en la búsqueda de localizaciones para la implantación de esta infraestructura, como en la búsqueda de proveedores de telecomunicaciones para facilitar la apertura de la instalación en este polo de desarrollo de la provincia granadina».

El quinto motivo y más importante de todos, en tanto que condiciona la viabilidad del proyecto, son las garantías de potencia eléctrica. El consumo energético del futuro centro de datos cuando se desarrolle en su totalidad se estima en unos 100 megawatios de potencia, que para dar una idea es el 10% de toda la energía que consume la provincia de Granada. Pero el diseño del proyecto es modular, en naves independientes, por lo que para poder encender los primeros equipos, en la fase inicial, serían suficientes 30 megawatios, que está garantizado con la infraestructura eléctrica actual. «En Escúzar tenemos a Cuerva, una distribuidora local que es superágil y estamos trabajando con ellos para poder tener acceso a estas potencias enormes», esgrime el portavoz de Sierra DC.

El proyecto contempla la construcción en su parcela de una subestación eléctrica propia, de Sierra DC, que a su vez estará conectada a través de un anillo -dos líneas subterráneas- a la subestación que tiene Cuerva en la Citai, que es la que recibe la energía del sistema de infraestructuras públicas que gestiona Red Eléctrica. «Hemos elegido la Citai porque confiamos en que esa potencia estará disponible allí, tenemos el acelerador de partículas y una masa crítica de tecnología que la demanda, por lo que confiamos en el refuerzo de la infraestructura de transporte eléctrico para asegurar que la energía llegue», incide.

El handicap para el futuro Un proyecto que necesita la nueva línea de Saleres para crecer

La falta de capacidad de la red eléctrica es el gran handicap de los centros de datos, con proyectos de este tipo que se están frustrando en distintos puntos del territorio nacional por el déficit de las infraestructuras de transporte del sistema nacional. Lo advertía hace unas semanas el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haciendo referencia a un proyecto de Málaga con una inversión millonaria en peligro porque los promotores no tienen certificada la capacidad energética necesaria. «Hasta el día de hoy no ha sido posible y según nuestros propios estudios técnicos no va a ser posible hasta los próximos tres años. ¿Un inversor va a aguantar tres años?», espetaba Juanma Moreno.

Una pregunta que también está en el aire en el caso de Granada, donde la primera fase, que requerirá una potencia de entre 20 y 30 MW, puede funcionar de forma independiente pero las fases futuras sí estarán condicionadas al ritmo de los avances de las mejoras de la red. En concreto, el futuro del centro depende de la construcción de la subestación de Saleres y la nueva línea eléctrica Saleres-Íllora, la infraestructura prioritaria a día de hoy en la provincia para Red Eléctrica y que también ha demandado de forma recurrente la Junta a través de la consejería de Industria Energía y Minas.

El proyecto, planificado desde 2015, ha sufrido toda una serie de vicisitudes que serían imposibles de enumerar. Lo último es que lleva, desde enero de 2024, en la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y Red Eléctrica que tiene que emitir un dictamen favorable para poder iniciar las obras que supondrán una inversión de 56,3 millones de euros según la planificación de Red Eléctrica.

El proyecto contempla la construcción de la nueva subestación Saleres 220 kV con conexiones con Íllora, mediante una nueva línea de unos cuarenta kilómetros y la unión con la línea ya existente Gabias-Órgiva. La infraestructura es vital para mejorar la seguridad del suministro eléctrico en el sur de la provincia de Granada, ya que permitirá descargar la subestación de Órgiva, totalmente saturada y es la que tendrá que abastecer el consumo de energía del acelerador de partículas del Ifmif-Dones, un dato que lo dice todo sobre su importancia.

El refuerzo de la red de distribución que supondrá esta línea es imprescindible para dar cobertura a nuevos proyectos empresariales como este centro de datos de Sierra DC. La instalación planificada en Escúzar es un centro de máxima seguridad, conectada de forma redundante a la red de distribución local, con una configuración a prueba de fallos de suministro o de un gran apagón. El diseño tiene que estar preparado para que si una fuente de alimentación se desconecta toda la capacidad se desvíe instantáneamente a otra unidad de respaldo designada.

«Sin la línea de Saleres no puede garantizarse la redundancia más allá de 30 MW, lo que no es bueno para un centro de datos. Dependemos por tanto de la agilidad de las administraciones para sacar adelante esta infraestructura crítica que nos permita operar», concluye el responsable de Sierra DC.