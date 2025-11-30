Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los terrenos de la Citai donde se construirá el futuro centro de datos. IDEAL

El centro de datos de la Citai necesita el 10% de la potencia eléctrica de la provincia

La primera fase está garantizada pero el futuro del proyecto depende de que se construya la nueva línea de Saleres

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

¿Por qué se ha elegido la Citai de Escúzar para un proyecto con una inversión global de 1.000 millones de euros cuando cualquier ... territorio se pelearía por albergar una infraestructura como esta? El talento que se forma en la UGR, referente en Inteligencia Artificial, y la proximidad a las rutas de fibra óptica por la ubicación estratégica de Granada son los dos primeros factores que destaca Sierra DC a la hora de dar respuesta a esta pregunta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El centro de datos de la Citai necesita el 10% de la potencia eléctrica de la provincia

El centro de datos de la Citai necesita el 10% de la potencia eléctrica de la provincia