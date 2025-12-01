La céntrica y famosa calle de Granada que estará sin agua este lunes hasta las 5 de la tarde

Emasagra, la empresa encargada del suministro de agua en Granada, ha publicado un mensaje en sus redes sociales advirtiendo de un corte que se prolongará ... durante toda la jornada en una conocida calle del centro de la capital nazarí. Se trata de una intervención por mejoras en la red de abastecimiento.

Concretamente, el corte tiene lugar entre las 09.00 y las 17.00 horas de este lunes 1 de diciembre, y afecta a los números 2 a 18 de la calle Alhamar, en el centro de Granada.

En la web de Emasagra también se advierte de otro corte en La Zubia, que está programado del 1 al 5 de diciembre de 09.00 a 14.00 horas en el camino Alto de los Ogíjares, en el número 13.

Emasagra publica los avisos de las interrupciones en el servicio necesarias para realizar un mantenimiento imprescindible en la red de distribución y que podemos prever con una anticipación de más de 24 horas. En esta relación no se incluyen los cortes de suministro provocados por incidencias inesperadas.