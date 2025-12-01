Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La conocida calle del centro de Granada que estará hoy sin agua. Ideal

La céntrica y famosa calle de Granada que estará sin agua este lunes hasta las 5 de la tarde

Emasagra visa del corte que afectará del número 2 al 18 de esta vía

D. C.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:21

Comenta

Emasagra, la empresa encargada del suministro de agua en Granada, ha publicado un mensaje en sus redes sociales advirtiendo de un corte que se prolongará ... durante toda la jornada en una conocida calle del centro de la capital nazarí. Se trata de una intervención por mejoras en la red de abastecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La céntrica y famosa calle de Granada que estará sin agua este lunes hasta las 5 de la tarde

La céntrica y famosa calle de Granada que estará sin agua este lunes hasta las 5 de la tarde