Un centenar de agentes velarán las inmediaciones del Zaidín Rock para evitar botellones IDEAL El alcalde, Francisco Cuenca, prevé que 12.000 asistentes disfruten este fin de semana del festival gratuito más antiguo de España PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:45

Un centenar de agentes custodiarán las instalaciones y evitarán que se produzcan botellones para «preservar el bario y ahorrar molestias a los vecinos» durante el desarrollo del festival Zaidín Rock, que celebrará sus casi cuarenta años de vida en la ciudad los días 6, 7 y 8 de septiembre en el mismo recinto que el año pasado, entre el estadio Los Cármenes y el Palacio de Deporte con los conciertos de catorce bandas locales y nacional que componen la edición. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una una serie de dispositivos en materia de transporte público, seguridad, mantenimiento y limpieza para que los 12.000 asistentes, que tiene como aforo la nueva ubicación, «puedan disfrutar de «un programa diverso y fundamental que tiene por eje la música y la multiculturalidad». Así lo ha manifestado el alcalde, Francisco Cuenca, este miércoles durante la visita a las instalaciones, acompañado por Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín.

«Hace cuatro años la ciudad tenía la marca de ser la capital del botellón y para evitar los problemas derivados hemos tomado medidas para eliminarlo». Cuenca ha declarado que el Ayuntamiento ha «acertado» con la nueva localización y ha calificado como éxito rotundo la pasada edición del festival, en el que el equipo de Gobierno procuró evitar molestias inecesarias a los residentes. Cuenca ha asegurado que «el festival se ha convertido en una cita aclamada en el panorama nacional indispensable en el ámbito del pop rock y mantiene las cifras de calidad y continúa siendo gratuito». De la presente edición, el primer edil destaca los «espacios de participación de decenas de colectivos y las actividades» y ha hecho mención especial al torneo de fútbol en honor a Isidro Olgoso, el expresidente de la Asociación de Vecino del barrio que falleció en 2013.

MÁS INFORMACIÓN 5 claves para ir este fin de semana al Zaidín Rock

Por su parte, Antonio Ruiz, el actual presidente de la asociación, ha agradecido la colaboración del Consistorio, pero ha manifestado su descontento con la localización del festival: «Este recinto no es muy grande pero no podemos hacer otra cosa, y desde aquí quiero darle las gracias al alcalde que se están volcando con la asociación y nos ayudan algo económicamente, cosa que hacía mucho tiempo que no se hacía». Ruiz ha pedido que «en estos días de fiesta apartemos las reivindicaciones del barrio, que las hay seguirá habiendo, para divertirnos y pasarlo lo mejor posible».

Cuestionado sobre la huelga del metro programada para la semana que viene, el alcalde ha señalado que se intentarán paliar las incidencias de la huelga para que no repercuta en el inicio del curso escolar y ha declarado que la reciente ordenada línea de autobuses complementará y «dará buena respuesta a los servicios de metro que se puedan ver afectados».

Por último, en referencia a la anulación del último congreso provincial del PP por parte del tribunal en el que se acusaba a la formación de infringir la Ley de Partidos, Cuenca ha calificado de «penoso y lamentable las cuestiones internas que afectan a los partidos políticos». «Parece que el PP no consigue despojarse de esos líos permanentes que tiene tanto internos y externos que ponen en duda la presencia de algunos representantes», ha agregado. «Los que estamos en las instituciones y la política tenemos que estar centrados exclusivamente en el desarrollo de la ciudad».