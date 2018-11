El cementerio de Granada se llena de color en el Día de Todos los Santos ROSA SOTO Centenares de familias cumplen con la tradición y llevan flores a sus parientes y allegados ROSA SOTO Granada Jueves, 1 noviembre 2018, 15:14

Crisantemos, margaritas, rosas y tulipanes son solo algunas de las nuevas flores que adornan los nichos del cementerio de San José, que desde primera hora de la mañana acoge a centenares de personas que cumplen con la tradicional visita del Día de Todos los Santos.

Grandes y pequeños, familias al completo, han acudido al camposanto a limpiar las tumbas de los seres queridos que ya no están. Charo Fernández y su marido Manuel Cabrera son dos granadinos que han aprovechado la jornada festiva para visitar las tumbas de padres, abuelos y hermanos. «No solemos venir mucho y de hecho no hemos traído flores porque no somos muy creyentes, pero a veces sí que los visitamos por costumbre y recordarlos«, dice ella ante la tumba de su familia.

El bullicio en el cementerio rompe con la estampa de sus calles normalmente silenciosas y solitarias. Decenas de personas rodean el escenario en el que la Joven Orquesta Sinfónica y Orquesta Escuela de Granada interpretan varias piezas de música clásica. Primero suena la obertura de la ópera Don Juan Tenorio, compuesta por Mozart, y le sigue una suite.

Al ritmo de la sinfonía que pone el cierre al concierto, Ana, de 64 años, limpia sobre una escalera y a conciencia la lápida de su hermano y cumple con el ritual desde hace 28 años. «Le he comprado dos ramos preparados de margaritas, crisantemos, claveles y otras flores«, comenta mientras frota con esmero los jarrones que pondrá nuevamente.

Encarna, de 73 años, espera a que su hija llegue con la escalera para poder cambiar las flores secas. Está acompañada de su nieta de 8 años y el pequeño de 3. Sostiene con fuerza un ramo para sus suegros y padres. «La tradición se mantiene, mira qué lleno está, incluso hay problemas para llegar en coche o autobús«, comenta.