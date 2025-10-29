Celebraciones de Todos los Santos y difuntos en Granada

Este fin de semana, la Archidiócesis de Granada se prepara para celebrar la solemnidad de Todos los Santos y el día de los Fieles Difuntos, ... con diversas actividades que invitan a la reflexión y el homenaje hacia aquellos que han partido. En particular, un grupo de universitarios ha impulsado una iniciativa bajo el nombre «Una luz en la noche», la cual se llevará a cabo en la iglesia parroquial de Sagrario-Catedral desde las 20:00 horas hasta la medianoche del 1 de noviembre.

Dentro del marco del XVI Ciclo de Música y Tiempo Litúrgico, la Catedral acogerá un concierto en memoria de los Fieles Difuntos el 1 de noviembre a las 19:30 horas. El evento, patrocinado por la Fundación Caja Rural de Granada y la Asociación de Amigos de la OCG, contará con la interpretación de la Misa de Requiem en re menor de Gabriel Fauré, a cargo de la Málaga Camerata, el Coro Tomás Luis de Victoria, la soprano Ana Gallegos y el barítono Pablo Corbí. La entrada será libre hasta completar aforo, y se ofrecerá la posibilidad de realizar un donativo voluntario para apoyar la actividad musical de la Catedral.

La festividad del 1 de noviembre, dedicada a todos los santos, busca honrar tanto a los conocidos como a los anónimos que han alcanzado la santidad. Esta celebración es parte de un profundo proceso espiritual que culmina al siguiente día, el 2 de noviembre, cuando los católicos rezan por sus seres queridos fallecidos. La práctica de orar por el alma de los difuntos tiene raíces antiguas en la Iglesia, siendo san Odilón, un monje benedictino, quien instituyó formalmente la misa del 2 de noviembre en la Edad Media.

Las parroquias de la Archidiócesis de Granada están preparadas para acoger misas en sus horarios habituales durante este fin de semana festivo. En la Catedral, se celebrarán Eucaristías el 1 de noviembre a las 11:00 y la presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, a las 12:30 horas. Para obtener información sobre los horarios de misa en otras parroquias, los fieles pueden visitar la página web de la Archidiócesis o comunicarse directamente con las parroquias.

En la Capilla Real los días 1 y 2 de novimebre se celebrá Misa Solemne. El día 2, al final de la celebración, se baja a la cripta de los Reyes y a la de los capellanes a rezar un responso.

Día de los Fieles Difuntos

El 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, las misas continuarán en todos los templos con horario dominical, siendo la Santa Misa en la Catedral a las a las 11:00 y 12:30 horas, esta última presidida por el Arzobispo, seguida de un responso en la cripta, donde el cabildo rezará junto a los asistentes. Este lugar se podrá visitar pero solo antes de misa de 11, entre las misas, y luego por la tarde. No se podra visitar durante las celebraciones litúrgicas.

La Cripta de la Catedral, que alberga los sepulcros de ilustres granadinos como Mariana Pineda y Alonso Cano y ofrece a los fieles que la visitan en este día un espacio especial para la conmemoración. Este espacio, situado bajo el pasillo central de la catedral, es un lugar distinto a otras áreas de enterramiento, ya que alberga a arzobispos y canónigos de la ciudad, excluyendo la sepultura del primer arzobispo, Fray Hernando de Talavera, cuya tumba se localiza entre la Catedral y la Parroquia del Sagrario.

La Real Federación de Cofradías de Granada celebrará una misa en sufragio de los cofrades difuntos a las 19:30 horas del 2 de noviembre en la Iglesia de Santiago. La celebración estará presidida por el Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías, y Consiliario de la Federación, José Gabriel Martín Rodríguez