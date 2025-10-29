Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detalle del cartel anunciador del concierto del XVI Ciclo de Música y Tiempo Litúrgico IDEAL

Celebraciones de Todos los Santos y difuntos en Granada

La Archidiócesis de Granada se prepara para celebrar estas dos solemnidades. Dentro del marco del XVI Ciclo de Música y Tiempo Litúrgico, la Catedral acogerá un concierto en memoria de los Fieles Difuntos el 1 de noviembre a las 19:30 horas.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:49

Este fin de semana, la Archidiócesis de Granada se prepara para celebrar la solemnidad de Todos los Santos y el día de los Fieles Difuntos, ... con diversas actividades que invitan a la reflexión y el homenaje hacia aquellos que han partido. En particular, un grupo de universitarios ha impulsado una iniciativa bajo el nombre «Una luz en la noche», la cual se llevará a cabo en la iglesia parroquial de Sagrario-Catedral desde las 20:00 horas hasta la medianoche del 1 de noviembre.

