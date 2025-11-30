El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros

Puede ser un lugar de retiro para vivir una vida envidiable. Pero, también una oportunidad de negocio turístico. Spanish Property Expert ofrece una vivienda en ... plena Alpujarra de Granada con cuatro dormitorios y 144 m 2 construidos por 33.000 euros. Se encuentra en Alcútar, Bérchules y por su precio es una ganga para muchos.

«Bienvenido a esta casa de pueblo en venta en Alcútar (Bérchules), justo en el corazón de la impresionante región de la Alpujarra de Granada — uno de los destinos rurales más solicitados del sur de España. Si has estado soñando con un refugio tranquilo rodeado de naturaleza virgen, con aire fresco de montaña y un paisaje impresionante, esta es la oportunidad perfecta. No solo es una hermosa casa para disfrutar, sino que también ofrece un fantástico potencial como negocio de alquiler vacacional o turismo rural en una zona muy deseable», publica la propia inmobiliaria en su página web.

Se trata de una vivienda con tres pisos, un baño, una amplia terraza en la azotea con cocina al aire libre y espectaculares vistas al mar. La casa fue construida en 1942 y su estado de conservación es bueno, según la inmobiliaria.

Esta casa ubicada en la Alpujarra de Granada cuenta con una acogedora chimenea para las tardes de invierno, trastero y está orientada al sur, por lo que se puede disfrutar del sol todo el día.

«Un entorno tranquilo y seguro, ideal para los amantes de la naturaleza y quienes buscan un ritmo de vida más saludable y lento. Ya sea para residencia permanente, una segunda vivienda o una inversión inteligente, esta propiedad ofrece la flexibilidad de adaptarse a sus planes», afirma Spanish Property Expert.