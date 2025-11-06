La casa de la Virgen del Rosario, reabierta tras la recolocación de las 397 losetas del antecamarín

Después de un año cerrado a cal y canto, el Camarín de la Virgen del Rosario se dispone por fin a abrir sus puertas. La ... cofradía ha finalizado la consolidación del suelo del antecamarín de la Inmaculada, que se había combado, y la recolocación de sus 397 losetas históricas de mármol de Lanjarón.Una operación, con un coste estimado de ocho mil euros, que ha desarrollado durante ocho días la constructora Grupo Nevot con la dirección de Luis Gallego. Y no, no piensen que aquello ha sido retirar, rellenar y volver a poner. Aquello ha requerido una precisión quirúrgica al tratarse de materiales de valor patrimonial y que no podían sufrir ningún tipo de desperfecto. Cada una de esas baldosas, algunas fragmentadas hasta en diez pedazos, tenían que situarse en el mismo lugar donde las quitaron para que este puzzle de casi cuatrocientos elementos encajara a la perfección.

«Este tema, el arreglo del Camarín, me ha quitado muchas horas de sueño porque hemos estado doce meses clausurados», confiesa el hermano mayor Ramón Marín. El máximo responsable de la Hermandad del Rosario ha agradecido la profesionalidad y eficacia del GrupoNevot que, tras las demoras acumuladas por «falta de comunicación» con los redactores del proyecto, ha resuelto el asunto en algo más de una semana, «atendiéndose escrupulosamente todas las indicaciones de la Comisión de Patrimonio».

Arriba, esquema con la colocación de las losetas. Abajo, foto de una de las losas fragmentadas y visita de supervisión. JORGE PASTOR

«Lo ha hecho –destaca Marín– con unos presupuestos muy ajustados que fueran asumibles por parte de la Congregación de Santo Domingo, que ha sufragado los trabajos al ser la propietaria de la estancia que ha generado los problemas estructurales, situada justo debajo». En este punto conviene aclarar que estas construcciones fueron levantadas a mediados del siglo XVIIIen engalaberno. Es decir, una apoyada sobre la otra.

«El forjado de madera original, de mediados del XVIII, se había deformado y había que nivelar», explica el arquitecto Luis Gallego, quien reconoce la complejidad técnica del encargo. «Si ves el suelo, la sensación es que todas las piezas son iguales, pero la realidad es que todas son distintas en largura, anchura y grosor», asegura. Además, se ha podido comprobar que hubo una reposición de las losas rojas. Al levantarlas se apreció en la trasera que el sistema de extracción era por corte de sierra, mientras que las negras y blancas fueron sacadas mediante barrenado. Este dato era desconocido hasta ahora. Toda la piedra, una especie de ágata, se obtuvo de una mina de Lanjarón que se agotó con la erección de la Catedral, el monasterio de la Cartuja y el propio Camarín de la Virgen del Rosario. Era una mina única, al disponer de bloques de material rojizo, de origen ferruginoso, que envolvían bolas blancas.

EL DATO 12,7 Los operarios han actuado sobre una superficie de 12,7 metros cuadrados, sobre la que se han colocado las 397 losetas. El área se ha dividido en tres sectores para secuenciar la faena. En total se han necesitado ocho días de trabajo.

Los 12,7 metros cuadrados de superficie se dividieron en tres sectores, de tal forma que mientras se secaba uno se actuaba en otro. Para ello fueron precisos tres operarios. Tras acotar el contorno, pusieron una pegatina en cada una de las losas donde se indicaban sus coordenadas horizontales y verticales y la dirección. Luego, con máxima delicadeza, se levantaron con espátula las juntas de las llagas. Al encontrarse distintos rellenos, se implementó uno de arlita, unas pequeñas esferas de arcilla expandida que pesan menos que la arena. Sobre esto se expandió una capa de mortero para que el pavimento quedara pegado.

Ampliar Luis Gallego, arquitecto. JORGE PASTOR

«Ha sido complejo porque ha habido que garantizar la integridad de cada loseta y la estética del conjunto;tiene que dar la sensación de que nosotros no hemos estado», resume Luis Gallego. Y esa será la percepción que tendrán todos los grupos que copan los turnos de visita del Camarín de la Virgen del Rosario a lo largo de del mes de noviembre –algunos días se establecen hasta cuatro tandas de colegios, asociaciones de mayores, colectivos y también particulares–.