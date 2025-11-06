Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Operario ultima la recolocación de las 397 losetas. JORGE PASTOR

Patrimonio de Granada

La casa de la Virgen del Rosario, reabierta tras la recolocación de las 397 losetas del antecamarín

La superficie ha quedado ya completamente nivelada para garantizar la sostenibilidad y que la visita pública se pueda realizar con garantías

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:39

Después de un año cerrado a cal y canto, el Camarín de la Virgen del Rosario se dispone por fin a abrir sus puertas. La ... cofradía ha finalizado la consolidación del suelo del antecamarín de la Inmaculada, que se había combado, y la recolocación de sus 397 losetas históricas de mármol de Lanjarón.Una operación, con un coste estimado de ocho mil euros, que ha desarrollado durante ocho días la constructora Grupo Nevot con la dirección de Luis Gallego. Y no, no piensen que aquello ha sido retirar, rellenar y volver a poner. Aquello ha requerido una precisión quirúrgica al tratarse de materiales de valor patrimonial y que no podían sufrir ningún tipo de desperfecto. Cada una de esas baldosas, algunas fragmentadas hasta en diez pedazos, tenían que situarse en el mismo lugar donde las quitaron para que este puzzle de casi cuatrocientos elementos encajara a la perfección.

