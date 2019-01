El Cartero Real y el baúl de los deseos Seis primos se fotografían con el Cartero Real. / ALFREDO AGUILAR Muñecas, videojuegos y ropa son algunas de las peticiones que recogen las cartas que dieron los niños al emisario de los Reyes, pero también amor para todo el mundo ROSA SOTO GRANADA Sábado, 5 enero 2019, 12:27

«Quiero un pijama de unicornio, unos pantalones tejanos de campana para mi madre y un trabajo para mi padre», «Este año me he portado bien y me gustaría una muñeca Lol Surprise Pearl». Estos son sólo dos de los cientos de deseos que recogen las cartas que niños y adultos depositaron desde el 18 de diciembre hasta ayer en el baúl del Cartero Real, el emisario de los Reyes Magos que ya les entregó todos los mensajes.

Desde primera hora de la mañana, decenas de familias se apiñaban en la entrada del Ayuntamiento para fotografiarse con el Cartero Real y entregarle la carta con los deseos, siempre con la ilusión de que el trío oriental cumplirá con las peticiones. Bien entrada la tarde, la espera para entregarle la misiva era de casi dos horas, pero nadie perdía la paciencia porque la espera valía la pena.

Laura es una granadina que acudió ayer con sus seis sobrinos (de diez, ocho, seis, cinco y tres años) para cumplir con la tradición de fotografiarse con el Cartero Real que inició hace diez años, con el nacimiento de su sobrina mayor. Lamine, que así se llama el emisario real, no dudó en reunirlos a todos bajo su abrazo. Para Laura, su mejor regalo es pasar estas fechas con ellos y su hermana, que llegó ayer de Londres con retraso por culpa del vuelo, pero que al llegar a casa de la abuela se encontró con toda la tropa: los seis pequeños pasarán juntos la noche de Reyes para abrir al día siguiente los regalos: muñecas Lol Surprise, la colección de Dragon Ball, el centro comercial de Pin y Pon y algo de ropa. Estos niños también tuvieron buenos deseos para los demás y pidieron juguetes para los niños pobres y amor y amistad para todo el mundo. María, la más pequeña de todos, entregó la carta con dibujos y recortes de los juguetes porque todavía no sabe escribir.

Álvaro y Adrián son dos mellizos de año y medio que posaron junto a Lamine en los brazos de sus padres, Juanma y Renata. Como todavía no saben ni hablar ni escribir, sus padres han pedido a los Reyes por ellos una pizarra magnética, cuentos, puzzles y una casita de madera. Entre sus propósitos para este año destacan ser más constantes. Tanto Juanma como Renata aseguraron que el nacimiento de sus dos hijos les ha cambiado la forma de vivir la Navidad: «Hemos recuperado la ilusión de la infancia por estas fiestas. Vuelves a vivirlas con la misma intensidad a través de ellos porque te ilusiona ver su reacción al abrir los regalos». Tras ellos, otras familias esperan su turno para hablar con el Cartero Real.