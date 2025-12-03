El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada

La inestabilidad seguirá siendo la principal protagonista a nivel meteorológico en Granada durante los próximos días. Y lo hará con nuevas lluvias, nieve en cotas ... medias, más frío y heladas de carácter moderado en gran parte de la provincia. Todo ello a consecuencia de un carrusel de frentes fríos que está afectando a Andalucía desde principios de semana.

De este modo, tras un miércoles que estará marcado por la lluvia y el frío en Granada, el jueves volverá a ser un día de cielos nubosos y precipitaciones. La madrugada y la mañana de dicha jornada serán tranquilas, pero conforme avance el día aumentará la nubosidad y llegará la lluvia. De hecho, a partir de mediodía lloverá en toda la provincia menos en la costa.

La cota de nieve quedará en torno a los 1.500 metros, mientras que las temperaturas serán bastante similares a las de los últimos días: las mínimas superarán ligeramente los 0º C y las máximas se situarán en torno a los 11. Y aunque en la costa no se esperan lluvias, sí que habrá fenómenos costeros y por este motivo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo desde las 10:00 horas que se prolongará durante el resto del día.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el jueves a mediodía. Ideal

El viernes la lluvia seguirá siendo la protagonista en Granada. Además, el aviso por fenómenos costeros permanecerá activo hasta las 18:00 horas. Sin embargo, las temperaturas repuntarán ligeramente, quedando las mínimas alrededor de los cinco grados y las máximas en torno a los 13.

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

El fin de semana, con el puente de diciembre como protagonista, el tiempo será más estable. El sábado habrá gran nubosidad todavía en la mayor parte de la provincia, pero a durante la segunda mitad del día los cielos se despejarán. Las temperaturas, por su parte, seguirán subiendo hasta rozar máximas de 20 grados. Una situación que será bastante parecida a la del domingo, de nuevo con una jornada marcada por la estabilidad y con temperaturas más suaves.