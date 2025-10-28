Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carril ya en funcionamiento en la nueva rotonda de acceso. Pepe Marín

Uno de los carriles de la nueva rotonda de acceso a la Zubia abre a un mes de acabar la obra

Las obras están al 70% de ejecución y la previsión es que acaben a final de año

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:45

La obra del doble carril de la carretera de entrada a La Zubia avanza a buen ritmo. Los trabajos, según confirman desde la Consejería de ... Fomento, están ya al 70% de ejecución. De hecho, cualquiera que pase por la zona puede ver que uno de los accesos de la megarrotonda que se está construyendo ya está abierto, lo que comienza a aligerar los atascos que se venían produciendo como consecuencia de los trabajos. La previsión es que esté terminada antes del final de diciembre. La alcaldesa del municipio, Purificación López, destacó en declaraciones a IDEAL que esta intervendrá supondrá un importante cambio para los vecinos. Y recordó, además, que se ha trabajado sin necesidad de hacer cortes totales de tráfico, aunque reconoció que el tránsito ha sido más lento.

