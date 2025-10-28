Uno de los carriles de la nueva rotonda de acceso a la Zubia abre a un mes de acabar la obra

La obra del doble carril de la carretera de entrada a La Zubia avanza a buen ritmo. Los trabajos, según confirman desde la Consejería de ... Fomento, están ya al 70% de ejecución. De hecho, cualquiera que pase por la zona puede ver que uno de los accesos de la megarrotonda que se está construyendo ya está abierto, lo que comienza a aligerar los atascos que se venían produciendo como consecuencia de los trabajos. La previsión es que esté terminada antes del final de diciembre. La alcaldesa del municipio, Purificación López, destacó en declaraciones a IDEAL que esta intervendrá supondrá un importante cambio para los vecinos. Y recordó, además, que se ha trabajado sin necesidad de hacer cortes totales de tráfico, aunque reconoció que el tránsito ha sido más lento.

Los obreros avanzan de forma rápida para conseguir que todo esté a punto a tiempo. Desde la Consejería precisan que hasta la fecha se han ejecutado los movimientos de tierras, el drenaje, con numerosas reposiciones de acequias, zahorras, bordillos y demás elementos de urbanización. Actualmente se están trabajando en la capa intermedia de aglomerado y terminando el refino de zahorras.

En este sentido, indican que una vez que se ejecute la calzada derecha completamente, se desviará el tráfico hacia la misma y se ejecutará la rasante de la nueva calzada sobre la existente.

Vecinos del municipio afirman que en las últimas semanas se ha podido ver un importante cambio en esta obra, que arrancó a final del año pasado con el objetivo de terminar con el cuello de botella que se producía en una vía que soporta un alto volumen de tráfico a diario y en el que hasta ahora sólo había un carril por sentido.

Precisamente, para cambiar esta situación la Consejería de Fomento de la Junta anunció el año pasado la ampliación de la carretera e indicó que se duplicarían los carriles para que se llegue y se salga del municipio metropolitano con más fluidez. El presupuesto de la actuación es de algo más de 5,5 millones de euros.

El tramo en el que se está actuando y tiene alrededor de un kilómetro, hasta el centro comercial Alhsur. Al acabar con ese cuello de botella, el tráfico se hará más llevadero. Además, uno de los carriles será una plataforma reservada a los autobuses y los vehículos denominados VAO, es decir, los de alta ocupación. Y es que otro de los objetivos de la administración es fomentar el uso del transporte público, lo que también contribuye a reducir la densidad de tráfico.

Las siete líneas de autobuses que llegan a La Zubia mueven a alrededor de un millón de viajeros al año, que una vez concluidos los trabajos verán reducido el tiempo que tardan en realizar este trayecto.

Este doble carril facilitará la vida a los vecinos que llevan casi un año esperando ver las obras terminadas.

Hay que recordar que en la presentación del proyecto, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, afirmó que con estos trabajos se conseguía dar solución a un problema histórico en los accesos a esta localidad del Área Metropolitana.