La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria
La Sociedad Española de Cardiología destaca la trayectoria solidaria de Francesca Perin con las oenegés Infancia Solidaria y Pequeños Corazones
C. l.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:00
La cardióloga pediátrica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves Francesca Perin ha recibido el premio al 'Mérito Hipocrático', concedido por la Sociedad Española de ... Cardiología, en reconocimiento a «su extraordinaria trayectoria profesional, distinguida por la excelencia científica, humanismo y cuidado integral de los pacientes», tal y como se recoge en el diploma acreditativo del galardón.
Perin desarrolla su labor en el servicio de Pediatría del hospital granadino donde atiende a menores con distintas cardiopatías y complementa su actividad asistencial con una intensa implicación social en colaboración con la oenegé Infancia Solidaria y la asociación Pequeños Corazones.
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves colabora desde hace años con Infancia Solidaria, que tiene como objetivo facilitar que niños con enfermedades graves de países con recursos limitados puedan recibir tratamiento especializado en España. Gracias a este programa y al Fondo de Cooperación Internacional del Servicio Andaluz de Salud, el centro ha intervenido quirúrgicamente a una veintena de menores procedentes de África y Centroamérica.
Estos proyectos, coordinados por Francesca Perin, reúnen a pediatras, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, intensivistas pediátricos, anestesiólogos y personal de enfermería especializada, que conforman una unidad de referencia en el tratamiento de patologías cardíacas infantiles.
La cardióloga pediátrica distinguida también colabora con la asociación granadina Pequeños Corazones, dedicada a la atención integral de familias con menores con cardiopatías congénitas. Esta entidad ofrece reuniones grupales entre padres, apoyo psicológico, fisioterapia, orientación sanitaria y programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los menores y sus familiares.
