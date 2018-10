Cárcel por golpear y tirar del pelo a su exmujer para llevarse a sus hijas FOTOLIA El procesado, condenado a 9 meses de prisión, se presentó en la casa de la víctima con su madre, que también participó en la discusión y tendrá que abonar una multa Y. H. GRANADA Jueves, 1 noviembre 2018, 01:15

Un granadino ha sido condenado a nueve meses de cárcel y su madre a pagar una multa de 300 euros como autores de un delito de violencia doméstica y de un delito leve de lesiones, respectivamente, por agredir a la exmujer del primero. Los hechos se remontan al 11 de julio de 2016 y se desencadenaron tras presentarse los dos acusados en casa de la víctima para llevarse a sus hijas. Los tres se enzarzaron en una discusión en la que la que los acusados dieron a la mujer «tirones de pelo y bofetadas».

Según consta en una sentencia dictada en febrero por la Audiencia de Granada y consultada por este diario, los dos acusados «agredieron» a la víctima, a la que causaron lesiones por las que habrán de indemnizarla con 200 euros. Además no podrán acercarse a menos de 200 metros de ella ni comunicarse con ella durante tres años él y un año su exsuegra. Aparte se les prohíbe a los dos portar armas durante dos años.

El fallo de la Audiencia rechaza los recursos que los dos procesados interpusieron contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de la capital granadina y la confirma. Acepta los hechos que consideró probados el juez y avala sus conclusiones.

Los acusados habrán de indemnizar a la víctima con 200 euros y no podrán acercarse a ella La mujer dijo en el juicio que ambos acudieron a su casa y le dieron «puñetazos»

La resolución revela que el hombre, que no compareció el día del juicio «pese a ser debidamente citado» -no acudió a ninguna de las cuatro sesiones de la vista oral-, negó los hechos en su declaración sumarial. Dijo que «no fue ese día» a casa de su ex con su madre. De igual modo, su progenitora -y por tanto exsuegra de la víctima- negó haberla agredido y haber acompañado a su hijo a casa de su exnuera. En cambio, la víctima, según resalta el tribunal, «de forma sólida y convincente» mantuvo que los dos acusados acudieron a su casa «y le pegaron porque querían llevarse a las niñas». De acuerdo con su versión, «le propinaron ambos puñetazos y tirones de pelo».

En su recurso, el hombre alegaba que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, pues, según recalcaba, «nadie, salvo la denunciante, sostiene que los hechos tuvieron lugar». Subrayaba en este sentido el hecho de que una de las hijas comunes «no prestó declaración». La defensa de la acusada, por su parte, consideró que existían «contradicciones» en el testimonio de la víctima.

«Arañazos»

Sin embargo, para la Audiencia, que visionó la grabación del juicio, las conclusiones del juez que enjuició este episodio «se adecua a las reglas de la lógica y la común experiencia». Resalta en este punto una «contradicción» también advertida por el juez en la declaración del acusado, que si bien negó haber estado el día de los hechos en casa de su ex, consta que ese día fue asistido de unos «arañazos (erosiones en zona superior del hemitórax)» y que los atribuyó a «haber sido agredido por su esposa».

Aparte, como subraya la Audiencia, la víctima fue atendida «por unas lesiones que responden a un origen traumático y resultan por completo compatibles con sus manifestaciones». Así las cosas, el tribunal cree que ha habido prueba de cargo contra ellos «libre, objetiva y razonablemente valorada» por el magistrado.