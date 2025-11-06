Carazo pospone la decisión de apartar a los agentes investigados a la espera de lo que dicte la jueza

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha descartado por ahora apartar a los agentes y funcionarios investigados por el presunto apaño de las oposiciones de ... la Policía Local de 2019 y 2022. La regidora ha vinculado cualquier acción del Ayuntamiento a la evolución del caso y lo que dictamine la jueza en respeto a la presunción de inocencia.

Carazo ha valorado el sumario desvelado este jueves por IDEAL, que confirma que hay 43 investigados en relación con las oposiciones, y ha reiterado una vez más que el Consistorio ofrecerá «máxima colaboración» con la justicia. La primera edil ha expresado su deseo de que se aclaren por completo los hechos y ha recordado que su gobierno ya ha contribuido en ese objetivo facilitando todos los expedientes requeridos, así como aportando una grabación a la fiscalía.

La alcaldesa, que ha descartado abrir una comisión de investigación política dado que ya hay unas pesquisas iniciadas en los juzgados, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegura que «la preocupación hoy es garantizar con un proceso de estas características la normalidad de la Policía y nos vamos a esmerar para que afecte lo menos posible en el día a día». A este respecto, ha puesto en valor los cambios realizados en los últimos meses en la dirección del cuerpo, unos pasos que, en su opinión, avalan su «compromiso» con el esclarecimiento de las oposiciones y la mejora de la Policía Local.