Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marifrán Carazo en rueda de prensa este jueves Ideal

Carazo pospone la decisión de apartar a los agentes investigados a la espera de lo que dicte la jueza

La alcaldesa reitera que habrá «máxima colaboración» con la magistrada que lleva el caso y defiende la normalización del cuerpo impulsada en los últimos meses con el nuevo jefe

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha descartado por ahora apartar a los agentes y funcionarios investigados por el presunto apaño de las oposiciones de ... la Policía Local de 2019 y 2022. La regidora ha vinculado cualquier acción del Ayuntamiento a la evolución del caso y lo que dictamine la jueza en respeto a la presunción de inocencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carazo pospone la decisión de apartar a los agentes investigados a la espera de lo que dicte la jueza

Carazo pospone la decisión de apartar a los agentes investigados a la espera de lo que dicte la jueza