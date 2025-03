Carazo defiende la «estabilidad» de su gestión y avanza una Granada con la vivienda y la mejora de las infraestructuras como eje

Estabilidad, fortaleza y liderazgo. Reconocimiento de la compleja situación económica, pero también esperanza a un futuro que haga posible una Granada para vivir con el ... acceso a la vivienda y la mejora de las infraestructuras como eje. Es el mensaje lanzado este miércoles por la alcaldesa nazarí Marifrán Carazo a lo largo de un pleno de debate sobre el estado de la ciudad aderezado con todos los ingredientes que requería la ocasión. Balance, sí, pero también crítica, tensión, promesas, sonrisas, gestos de encono, manos tendidas... La vida de una ciudad, la de los granadinos, condensada en cuatro horas.

Cuatro años hacía que no se celebraba este tipo de sesión. Parece poco tiempo, pero no lo es en realidad. Aquel 2021 el ambiente era distinto. La pandemia no era un recuerdo. Estaba presente al otro lado de las mascarillas. En Granada gobernaba el bipartito de PP y Ciudadanos y Luis Salvador era el alcalde. Cuatro años hacía, con el 'impasse' del segundo mandato socialista, y con ese dato arrancó la primera edil popular ante un auditorio lleno en el que se entremezclaban autoridades y representantes empresariales, sindicales y vecinales, pero también granadinos de a pie.

Carazo se dirigió a todos como la «primera alcaldesa de Granada» y recordó la «amplia confianza» obtenida en los últimos comicios, un apoyo que se ha traducido, según señaló, «en un liderazgo sólido que hace que nuestra sea cada vez mejor, más atractiva para vivir y con capacidad para generar oportunidades». La regidora recordó el paso adelante dado hace ya algo más de dos años para liderar el proyecto que ahora se dibuja en la capital. A ese «compromiso» volvió en varias ocasiones para insistir en lo que fue «una decisión personal, pero también por corazón», una «promesa» a los granadinos que aseguró que guía sus decisiones desde entonces.

Mejora económica

La regidora hizo balance de una ciudad que tomó, según describió, «con una delicada situación económica e intervenida por Hacienda». La imagen la refrendó con datos: un remanente negativo de tesorería de 66 millones de euros, un agujero imprevisto de 22 millones en las cuentas, un presupuesto prorrogado y 78 días de media en abonar la facturas, 48 más de lo que permite la ley.

Frente a ese escenario contrapuso la fotografía actual con un descenso del remanente de tesorería de 56 millones de euros y un periodo medio de pago a proveedores que, como recalcó, está en 20 días, el más bajo de la serie histórica. Pero, sobretodo, Carazo sacó pecho por los dos presupuestos aprobados en año y media, cuentas que describió como «austeras y realistas» y que, en su opinión, ponen a Granada en el camino «adecuado» al horizonte de 2031.

La alcaldesa trasladó «esperanza» económica a los granadinos, pero reconoció que lo hacía con «cautela». «La situación sigue siendo difícil, pero estamos avanzando con decisión», dijo y anunció los primeros compromisos. Uno de ellos se hará realidad en 2026. La aprobación de una ayuda de 200 euros para quienes tengan un bebé este año y puedan acreditar la residencia en la capital en los últimos dos años.

Vivienda

La popular detalló acciones en todas las áreas, pero puso especial énfasis en Urbanismo, donde advirtió los mayores cambios. Aseguró que se encontró una concejalía «paralizada» que ahora «acompaña los proyectos desde que entran por la ventanilla». También aquí expuso datos concretos. 2.500 nuevas licencias urbanísticas para nuevas viviendas en lo que va de mandato. 1.912 ya concedidas y 1.314 bajo protección oficial.

Carazo anunció la introducción de un incentivo fiscal que aliviará la carga a quienes quieran acceder a una VPO. La ayuda, según describió, estará disponible durante seis años a mayores de 65 años, vecinos de hasta 40 años y personas con una discapacidad mayor o igual al 33%. A esa promesa añadió dos más. La extensión al Centro del incentivo que actualmente hay en el Albaicín a la rehabilitación, del que quedarán excluidos las obras con fines turísticos, y la bonificación del 50% en el IBI a los propietarios que alquilen la vivienda con una renta limitada.

La regidora puso en valor acciones, como el plan de obras que ya está en marcha, y afirmó que avanzará en esa dirección. Anunció el inicio de la redacción del nuevo Plan de Viviendas, un documento que llevaba sin tocarse desde hace más de una década, y confirmó que se trabaja ya en los proyectos que se contemplarán en un segundo Plan Alhambra. También avanzó que el próximo lunes arrancarán las obras del mayor parque urbano de la ciudad en el antiguo Camino de las Vacas, una zona verde con más de 60.000 metros cuadrados cuyo nombre irá dedicado a las familias granadinas.

Cierre del estadio

El anuncio estrella, sin embargo, lo guardó para el final. Antes reivindicó el «esfuerzo» acometido para cerrar la adjudicación del nuevo contrato de Limpieza, que fue anunciado en la víspera de la cesión, o los frutos de la colaboración entre administraciones y con los colectivos vecinales para afrontar uno de los mayores problemas de la ciudad, los cortes de luz en Norte.

Carazo confirmó que el Ayuntamiento «garantizará» la remodelación del estadio Los Cármenes, uno de los asuntos más esperados en la ciudad. Anunció el encargo del proyecto para cerrar las cuatro esquinas, que será financiado por el Consistorio con una inversión de 2,5 millones de euros. La primera edil avanzó una reforma estructural del estadio en colaboración con la Diputación. Aseguró que la modernización del campo se encuentra en la última fase de redacción y prometió «una mejora sustancial». «Era una asignatura pendiente por el bien de nuestro equipo, pero, sobre todo, por la afición», señaló.

La primera edil no esquivó asuntos que le han supuesto un dolor de cabeza, como la zona de bajas emisiones. Reconoció la «dificultad» de las decisiones tomadas, pero defendió que se apoyan en «estudios reales». «Es un proyecto justificado, equilibrado, que debe pasar por la medición de la UE y ofrecer resultados», subrayó antes de descartar que las restricciones supongan un «muro» para los ciudadanos metropolitanos. «Afecta a vehículos altamente contaminantes, con más de 19 y 25 años. Es una iniciativa construida para la mejora de la salud», dijo.

Capitalidad

Carazo quiso cerrar el debate apelando a la esperanza. Lo hizo con la capitalidad, una aspiración para hacer de la cultura «palanca de cambio». La primera edil insistió en que «el camino es más importante que el destino» y desgranó los frutos que ese trabajo ya está dejando en la ciudad, como los futuros equipamientos de Casa Ágreda o Rey Soler, pero también la colaboración con la UGR, que se traducirá en la compra de la antigua fábrica de ingenios de San Juan para sumar al impulso que la institución académica ya está efectuando en La Azucarera.

La alcaldesa aseguró que es «la hora de Granada» y reafirmó su creencia en la «lealtad» para seguir el camino adecuado, momento en el que recordó la colaboración existente con el Ministerio de Transporte y la Consejería de Fomento para la integración del ferrocarril. La dirigente reconoció que «quedan problemas por resolver», pero puso en valor la estabilidad política, social y económica que percibe en Granada. «Hemos recuperado la confianza. Ganamos en liderazgo. Esto nos hace fuertes», concluyó.