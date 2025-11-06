Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Capturado en Granada un fugitivo de la justicia noruega condenado por abuso sexual y fraude al gobierno.

Capturan en una cafetería de Granada a un fugitivo de la justicia noruega condenado por abuso sexual y fraude al gobierno

El detenido fue identificado y detenido en una localidad de la periferia granadina cerca de su domicilio

C. L.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:43

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un fugitivo con una orden europea de detención y extradición –OEDE- dictada por las autoridades judiciales de ... Noruega. Se trata de un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca de 66 años sin antecedentes policiales en España, con una reclamación europea dictada a partir de una sentencia judicial de ingreso en prisión por los delitos de abuso sexual y fraude al gobierno de dicho país escandinavo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  8. 8

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Capturan en una cafetería de Granada a un fugitivo de la justicia noruega condenado por abuso sexual y fraude al gobierno

Capturan en una cafetería de Granada a un fugitivo de la justicia noruega condenado por abuso sexual y fraude al gobierno